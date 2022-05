Andrzej Duda otrzymał w Kijowie specjalny prezent. Ukraińcy stali po niego w długich kolejkach

W niedzielę 22 maja prezydent Andrzej Duda przyjechał z oficjalną wizytą do Kijowa, gdzie jako pierwszy zagraniczny polityk od czasów początku wojny wygłosił orędzie przed ukraińskim parlamentem.

Andrzej Duda otrzymał w Kijowie specjalny prezent

Podczas wizyty Andrzej Duda otrzymał od ukraińskich polityków wyjątkowy prezent. „To bardzo sławny znaczek pocztowy” – mówił Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk wręczając go Dudzie. Nagranie z podziękowaniami z momentu przekazania upominku opublikowało BBN na Twitterze.

twitter

W ramce, która otrzymał polski prezydent znalazł się oczywiście znaczek upamiętniający głośną obronę Wyspy Węży przed rosyjskim krążownikiem „Moskwa”.

Ukraińska poczta wydała wyjątkowy znaczek. „Kolejka dłuższa niż po nowe Iphone’y”.

W połowie kwietnia ukraińska poczta wypuściła milion znaczków okolicznościowych z wizerunkiem Romana Hrybowa, który wypowiedział pamiętne słowa „idź na ch**” do rosyjskiego krążownika rakietowego Moskwa, po tym, jak ten wezwał załogę stacjonującą na Wyspie Węży do poddania się.

twitter

Znaczki okolicznościowe zostały zapowiedziane już wcześniej, ale do sprzedaży trafiły 15 kwietnia, czyli w dniu, w którym doszło do zatonięcia Moskwy po ataku ukraińskim ataku rakietowym. Jeśli tego dnia ktoś chciał kupić znaczki przez sklep internetowy Ukrpoczty, to musiał uzbroić się w duże zapasy cierpliwości.

Pierwszego dnia sprzedaży strona przeżyła ogromne ilości wejść, co doprowadziło do jej niewydolności porównywalnej do tej, która pojawia się przy atakach DDOS. Zakup znaczków mógł zająć nawet kilka godzin. Ukrpoczta sugerowała, aby zakupów online dokonywać poza internetowymi godzinami szczytu.

Na oficjalnym profilu Ukrpoczty na Twitterze opublikowano zdjęcie kolejki ludzi chcących kupić okolicznościowe znaczki pocztowe. Zdjęcie opatrzono zdaniem, że kolejka jest dłuższa niż po nowe Iphone’y.

twitterCzytaj też:

Prezydent Ukrainy skomentował głosowanie na Eurowizji. „Nikt nie ma prawa łamać naszej jedności”