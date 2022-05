Posłanka Lewicy urządziła teatr w studiu TVP Info. Nagle wyciągnęła z kieszeni chusteczki

Planowana fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos wywołuje niemałe emocje w polskiej debacie politycznej. O planowanym połączeniu koncernów rozmawiali także goście programu „Woronicza 17” w TVP Info.

Fuzja Orlenu z Lotosem. Kropiwnicki: To bez sensu

– Likwidacja Lotosu jest dzisiaj wysoce bez sensu. W momencie, gdy trwa wojna, kiedy jest ogromny kryzys na rynku energetycznym, my pozbywamy się tak naprawdę Lotosu – ocenił Robert Kropiwnicki. Na argument, że nie jest to prawdziwa informacja, ponieważ spółka trafi w ręce innego polskiego koncernu, poseł KO odparł, że pozbywamy się stacji benzynowych i rafinerii.

– Kiedy stacje Lotosu (w sumie 417 punktów) trafią w ręce węgierskiego MOL, a Orlen przejmie część stacji na Węgrzech, to Orban zmieni prawo i polski koncern straci kontrolę nad zagranicznymi stacjami – prognozował polityk opozycji. Zdaniem Roberta Kropiwnickiego dokładnie taki sam los może podzielić rafinera Lotosu, w której 30 proc. udziałów ma kupić saudyjski koncern paliwowo-chemiczny Saudi Aramco. – To Arabowie będą decydowali jaka będzie ropa, skąd będzie kupowana i komu będzie sprzedawana. Orlen nie będzie miał na to żadnego wpływu – wyjaśniał.

Teatralny płacz posłanki Lewicy

Słowa Kropiwnickiego i stanowisko PO w tej sprawie wykpiła na antenie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

– Wyprzedaż polskiego majątku, to jest coś naprawdę przerażającego; coś, co nie powinno mieć miejsca – powiedziała, wyciągając z kieszeni chusteczkę i udając wzruszenie. – Jak pana posła słyszę, o tej tutaj wyprzedaży, że wyprzedają polski majątek... A potem Leszek Balcerowicz na konwencji Platformy Obywatelskiej będzie bardzo poruszony tym, co państwo mówią, bo on się chyba z tym nie zgodzi – kpiła dalej posłanka Lewicy.

–To teraz poważnie – zadeklarowała Anna Maria Żukowska po chwili. – Pytanie i kwestia, która dla mnie jest istotna, to dlaczego musimy to sprzedawać MOL-owi. Patrząc na działania premiera Orbana, na to, jaki ma stosunek do Rosji, to budzi poważane wątpliwości, czy to nie będzie przyczółek FR na terenie UE. Czy Putin nie będzie wywierał wpływu poprzez swoje relacje z Orbanem. To budzi moje duże zastrzeżenia, akurat koncern MOL. Jeżeli chodzi o Aramco jest ok.

Żukowska oceniła też, że samo stworzenie wielkiego koncernu „będzie efektywne dla polskiej gospodarki w przyszłości” .

