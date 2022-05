Pawłowicz odgryza się Tuskowi: Proszę, by zaprzestał pan lansować się na moim nazwisku

W czwartek 19 maja były premier Donald Tusk przebywał w województwie lubuskim w ramach prowadzonego od kilku tygodni objazdu kraju. Jednym z punktów wizyty było spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej wygłosił wykład. W swoim wystąpieniu Tusk skupił się przede wszystkim na znaczeniu Unii Europejskiej i NATO w kontekście wydarzeń na arenie międzynarodowej. – Jeśli uda się rozbić Unię Europejską, osłabić NATO i podzielić Europę i Stany Zjednoczone, nad czym ciężko pracowali Putin z Trumpem, to w ten sposób obali się sposób myślenia oparty na wolności, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrzeczeniu się siły i przemocy w polityce – wskazał.

Donald Tusk: Możemy się dzisiaj śmiać z pani Krystyny

Tusk zwracał uwagę, że ci, którzy atakują UE i NATO, równocześnie „podważają fundamentalne wartości, na których ta wspólnota została zbudowana”. Krytykował też wypowiedzi osób, które stosują taką narrację. – Słowa mają swoje znaczenie i konsekwencje. Ktoś dzisiaj mówi, że Bruksela to jest okupant, że Unia Europejska to jest problem albo szmata. Zdaje się, że mamy jakąś teoretycznie poważną panią w teoretycznie poważnym ciele prawnym, która powtarza nieustannie, że UE to szmata i się modli każdego dnia, żebyśmy wystąpili z Unii – powiedział były premier, nawiązując do publicznych wypowiedzi byłej posłanki PiS, a obecnie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz.

– Możemy się dzisiaj śmiać z pani Krystyny. Wolałbym, żeby to było wyłącznie przedmiotem anegdot i śmiechu, ale tak naprawdę to mi nie jest do śmiechu, bo jest więcej takich ludzi, którzy takie słowa wypowiadają. I słowa czasami zamieniają się w fakty i czyny – stwierdził.

Krystyna Pawłowicz kontratakuje

Na te słowa Pawłowicz zareagowała na Twitterze. „Panie DONALDZIE TUSK @donaldtusk. Proszę, by zaprzestał pan lansować się na moim nazwisku” – zaapelowała sędzia TK. „Nie jest też godną metodą polit. walki publ. atakowanie z nazwiska starszej kobiety, szczucie na nią swych zdesperowanych słuchaczy i poniżanie urzędów państwa polskiego” – oświadczyła Pawłowicz. Swój wpis zakończyła stwierdzeniem: „Wychowuje pan Cybów”.

