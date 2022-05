Biedroń o Czarzastym: Można go głaskać po łysinie i robić wszystko

– To gołąbek pokoju. Można go głaskać po tej łysinie i robić wszystko. Jest bardzo mądry i dobrze mi się z nim współprzewodniczy – mówi w rozmowie z „Wprost” Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Deputowany do Parlamentu Europejskiego powiedział też, co sądzi o aspiracjach swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka, który ostatnio wyznał, kogo widziałby w roli premiera, i jaki resort sam chciałby objąć.

Europoseł w samych superlatywach wypowiada się o Włodzimierzu Czarzastym. – Oczywiście, jak każdy, ma swoje dobre i złe cechy, ale wielką zasługą Włodka jest to, że dokonał się przełom – Donald Tusk nie atakuje już innych partii opozycyjnych i zrozumiał, że przez wyniszczającą wojnę na opozycji więcej tracimy. Chwilę później dodał: – To gołąbek pokoju. Można go głaskać po tej łysinie i robić wszystko. Jest bardzo mądry i dobrze mi się z nim współprzewodniczy.