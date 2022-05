Borys Budka: Prezydent Duda zyskuje moje uznanie. Każdy powinien mu pogratulować

Borys Budka podczas ostatniego wywiadu został zapytany o to, czy pogratulowałby Andrzejowi Dudzie jego ostatniej wizyty na Ukrainie. Polityk PO zaskoczył, odpowiadając na to pytanie wprost. – Jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, to oczywiście ostatnie działania Andrzeja Dudy w kwestii Ukrainy zyskują moje uznanie – stwierdził. Dodał, że „każdy z nas powinien mu pogratulować”.

Gość RMF24.pl nie poprzestał jednak na tym i dodał od siebie kolejną rzecz, za którą warto docenić Dudę. – Bardzo dobrze, iż prezydent podkreśla rolę wszystkich Polek i Polaków, którzy niosą pomoc Ukrainie – mówił. – Prezydent Andrzej Duda w zakresie relacji polsko-ukraińskich, ale również tego, że pojechał do Kijowa robi naprawdę dobrą robotę i z pewnością jak będę się z nim widział pogratuluję mu tej wizyty – zapewnił.

Na koniec tego wątku Budka dodał jeszcze, że stosunki polsko-ukraińskie nie są łatwe, ponieważ trudno prowadzić je w oderwaniu od przeszłości. – Znamy doskonale trudną polsko-ukraińską historię, ale wiemy że trzeba patrzeć w przyszłość, a ta wizyta niewątpliwie bardzo dobry gest solidarności – mówił.

Andrzej Duda na Ukrainie: Granica polsko-ukraińska powinna łączyć

22 maja w Radzie Najwyższej w Kijowie polski prezydent wygłosił orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. – Polska zrobi wszystko co może, by pomóc Ukrainie stać się członkiem Unii Europejskiej. Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o Tobie, bez Ciebie – zapowiedział Andrzej Duda. – Pojawiły się niepokojące doniesienia, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina. Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o tobie, bez ciebie – deklarował prezydent.

Jak podaje agencja Ukrinform, prezydent Polski mówił o potrzebie podpisania nowej umowy dobrosąsiedzkiej z Ukrainą. Według prezydenta inwazja Rosji na Ukrainę pokazała, że sieć połączeń drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych między Ukrainą a Polską jest niewystarczająca. – Granica polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić. Przejawem dobrych stosunków polsko-ukraińskich będzie szybkie połączenie kolejowe między Kijowem a Warszawą. Wspólnie je zbudujemy – zapewnił.

Podczas wizyty na Ukrainie odbyło się także spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim – zarówno w cztery oczy, jak i rozmowy z udziałem delegacji. Wołodymyr Zełenski ogłosił w trakcie rozmów, że w najbliższym czasie wprowadzony zostanie specjalny status prawny dla Polaków przebywających na Ukrainie.







