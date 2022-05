Koniec Putina jest bliski? Były szef wywiadu podał nawet termin

Byli i obecni przedstawiciele służb wielu krajów po nieudanej dla Rosji pierwszej fazie wojny na Ukrainie zaczęli sugerować, że tamtejsze elity będą chciały w jakiś sposób zakończyć konflikt i usunąć z urzędu prezydenta. Dawny szef brytyjskiego wywiadu Richard Dearlove na łamie nowojorskiego dziennika stwierdził nawet, że zaryzykuje i poda datę możliwego przewrotu w Federacji Rosyjskiej.

– Teraz zaryzykuję. Myślę, że Putin odejdzie w 2023 r. Prawdopodobnie trafi do sanatorium, z którego nie wyjdzie już jako przywódca Rosji – mówił były szef MI6. Podkreślał, że takie rozwiązanie byłoby „elegancką” alternatywą dla puczu. Zaznaczał jednocześnie, że nikt w Moskwie nie zajmował się wcześniej tym zagadnieniem, więc nie ma jeszcze planu na ewentualnego następcę dla Władimira Putina. Dearlove pokusił się o stwierdzenie, że mógłby to być sekretarz rady bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew.

Spekulacje dotyczące wymiany na szczytach rosyjskiej władzy podsycane są zwłaszcza przez plotki dotyczące problemów Władimira Putina ze zdrowiem. Ostatnio szef ukraińskiego wywiadu wojskowego w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy przekazał, że po wybuchu wojny na Ukrainie, którą na pełną skalę Rosja rozpoczęła 24 lutego, doszło do nieudanej próby zamachu na życie Władimira Putina. – Była próba dokonania zamachu na Putina – powiedział Kyryło Budanow.

Szef ukraińskiego wywiadu nie ujawnił wielu szczegółów. Kyryło Budanow stwierdził, że nieudaną próbę mieli przeprowadzić „przedstawiciele Kaukazu”. – To była całkowicie nieudana próba, ale to naprawdę się stało. To było około dwa miesiące temu. Powtarzam, ta próba się nie powiodła. To wydarzenie nie miało rozgłosu, ale miało miejsce – dodał.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Tak działa rosyjska propaganda. „Atak Polski na zachodnią Ukrainę to kwestia czasu”