Andrzej Duda w Davos apeluje do państw Zachodu: Świat dzisiaj musi stanąć twardo

W szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Polskę reprezentują między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Tegoroczne spotkanie światowych przywódców, ekonomistów, prezesów korporacji i dziennikarzy odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie. W panelu poświęconym temu krajowi wziął udział prezydent.

Andrzej Duda w Davos: Świat dzisiaj musi stanąć twardo

– Nie mogę się zgodzić na to, żeby Rosja mordowała ludzi na Ukrainie, a świat udawał, że tego nie widzi, żeby nie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec morderców, żeby Rosja nie zapłaciła reparacji wojennych za straty – mówił w czasie swojego wystąpienia. Andrzej Duda podkreślał, że „nie ma cienia prawdy w rosyjskiej propagandzie o jakichś tam nazistach na Ukrainie i tego typu kwestiach”. – To jest w ogóle kompletna bzdura. To była kompletnie inwazja wynikająca wyłącznie z imperialnych ambicji Rosji, z niczego więcej. Tam nikt na Rosję nie czekał aż ona tam przyjdzie. Ludzie chcieli żyć na Ukrainie, w wolnej niepodległej, suwerennej, a dzisiaj się im ją zabiera – mówił.

– W związku z powyższym świat dzisiaj musi stanąć twardo, i ta wojna powinna się zakończyć poprzez to, że Rosja odda Ukrainie tereny, które zagrabiła, zapłaci kontrybucję, a zbrodniarze zostaną ukarani – podkreślał prezydent. Andrzej Duda zaapelował też do „wszystkich, aby stać twardo po stronie Ukrainy, bo po jej stronie jest sprawiedliwość i uczciwość”.

„Ukraina wojny przegrać nie może”

O wojnie na Ukrainie prezydent mówił też na briefingu prasowym. – Oczywistą sprawą jest pewne zmęczenie, przychodzi zmęczenie, już 90 dni, codziennie mówi się o wojnie na Ukrainie. Niestety dzieje się proces, który jest normalnym procesem od strony społecznej, socjologicznej patrząc. Po prostu następuje pewne spowszednienie, media coraz mniej się interesują, to już zwykle nie jest pierwsza pozycja w programach newsowych, tylko któraś kolejna. Ale trzeba cały czas powtarzać, że to wsparcie jest potrzebne, że Ukraina tej wojny przegrać nie może, bo to będzie tragiczne, nie tylko dla naszej części Europy, ale również i dla świata – powiedział w Davos. Jak dodał, „rozumieją to znakomicie władze USA”.

Prezydent lobbuje za Ukrainą w UE

Prezydent podkreślił, że „dzisiaj Ukraina, a przede wszystkim Ukraińcy oczekują zdecydowanego politycznego sygnału otwarcia ze strony UE jako wspólnoty Zachodu”. – Oni walczą między innymi dlatego, że chcą być częścią wspólnoty Zachodu. O to toczy się ich walka, to między innymi dlatego zostali napadnięci, że Rosja chce, aby to była ich strefa wpływu, a nie część wspólnoty Zachodu. Ukraińcy nie chcą być rosyjską strefą wpływów, chcą być częścią Zachodu. Dzisiaj Zachód powinien otworzyć przed nimi ramiona i powiedzieć: chodźcie, przyjmujemy was, akceptujemy was – wskazał Duda. Według głowy państwa „pierwszą formą, którą Zachód może zrobić, jest przyznanie Ukrainie w trybie natychmiastowym, jak najszybciej, statusu państwa kandydującego do UE”. – I to się powinno stać w najbliższym czasie– dodał.

Czytaj też:

Kissinger: Ukraina i Rosja powinny wrócić do stanu posiadania sprzed 24 lutego