Szef ukraińskiego wywiadu: Nie warto mieć nadziei, że Putin jutro umrze. Ma jeszcze co najmniej kilka lat.

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow udzielił obszernego wywiadu „Ukraińskiej Prawdzie”, w którym mówi o sytuacji na froncie, przygotowaniach do wojny przed 24 lutego i scenariuszach rozwiązania konfliktu.

Na co choruje Putin? „Ma jeszcze co najmniej kilka lat”

Sporo uwagi poświęca też prezydentowi Rosji. Budanow twierdzi, że Władimir Putin jest chory na raka. – W pełni potwierdzamy tę informację. Ma kilka poważnych chorób, z których jedną jest rak – powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. – Ale nie warto mieć nadziei, że Putin jutro umrze. Ma jeszcze co najmniej kilka lat. Czy nam się to podoba, czy nie, to prawda – dodał.

Pogłoski o chorobie nowotworowej Putina pojawiały się już od jakiegoś czasu. Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew pisał, że rosyjski prezydent zmaga się z rakiem tarczycy lub rakiem jamy brzusznej. W połowie maja włoska gazeta „La Stampa” informowała, powodując się na „dobrze poinformowane źródła w Rosji”, że Putin przeszedł operację, a „Corriere della Sera” sugerowała, że Putin choruje na białaczkę. Tymczasem, jak ustalili dziennikarze niezależnego, rosyjskiego serwisu Meduza, na Kremlu narasta niezadowolenie z Putina i trwają dyskusje o jego potencjalnym następcy. Jednocześnie źródła portalu zaznaczają, że "wszyscy u władzy rozumieją, że przestanie on być prezydentem tylko wtedy, gdy jego stan zdrowia poważnie się pogorszy".

Wojna na Ukrainie. Budanow: Decyzja zapadła 23 lutego około godziny 15

W rozmowie z „Ukraińską Prawdą” szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow ujawnił też między innymi kilka ustaleń dotyczących początku wojny. – Putin podjął ostateczną decyzję o rozpoczęciu działań wojennych 23 lutego około godziny 15. Do południa 23 lutego były jeszcze pewne wahania, przygotowania i tak dalej – powiedział Budanow. Jego zdaniem, prezydent Rosji planował „zdobycie budynków administracyjnych Kijowa nie później niż trzeciego dnia” wojny, aby „zakończyć aktywną fazę wojskową najpóźniej dziesiątego dnia”. „Zakończenie aktywnej fazy” miało oznaczać „całkowite zniszczenie oporu” ukraińskiej armii.

Budanow wskazał, że Putin podjął decyzję o rozpoczęciu wojny osobiście i „nikt nie miał na nią większego wpływu”. „W dniu rozpoczęcia wojny osobiście skontaktował się z dowódcami wszystkich grup, wysłuchał oficjalnego raportu o gotowości do rozpoczęcia i formalnie, osobiście wydał polecenie rozpoczęcia agresji wojskowej” – powiedział.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Janukowycz oficjalnie oskarżony o zdradę. Jest nakaz aresztowania