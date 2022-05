W Sejmie może pojawić się nowa partia. Posłom ma pomóc weteran prawicy

Polskie Sprawy założyli w 2021 roku Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka, którzy do Sejmu weszli pod szyldem Kukiz'15 z list PSL. Trzecim z założycieli był Andrzej Sośnierz, należący do Porozumienia, a wybrany z list PiS. Jako czwarty dołączył do nich Zbigniew Girzyński, były poseł PiS.

Wymieniona wyżej czwórka już pod koniec sierpnia ubiegłego roku przymierzała się do zarejestrowania własnej partii. Agnieszka Ścigaj przekonywała, że nowe ugrupowanie miałoby być alternatywą dla PO-PiS. „Rzeczpospolita” pisze jednak o nowym planie. Zamiast zakładać kolejną partię, czworo posłów dołączyłoby do już istniejącej. Podobny manewr zastosowali niedawno byli posłowie porozumienia, którzy dołączyli do Partii Republikańskiej.

„Rz” nie otrzymała co prawda potwierdzenia ani od Szramki ani od Girzyńskiego. Dziennikarze zauważają jednak, że mimo upływającego czasu wciąż nie pojawił się wniosek o rejestrację partii. Piszą też o podniesieniu pozycji Dariusza Grabowskiego, którego nazywają „weteranem polskiej sceny politycznej”.

Kim jest Dariusz Grabowski?

Grabowski już na początku lat 90. zajmował stanowisko doradcy ekonomicznego w rządzie Jana Olszewskiego. Mandat poselski objął w 1997 roku z listy Ruchu Odbudowy Polski. W 2001 do Sejmu wrócił już z PSL, a w 2004 został europosłem – tym razem z list Ligi Polskich Rodzin. Następnie współpracował jeszcze z wieloma innymi ugrupowaniami. W jego CV znalazły się Forum Polskie, Ruch Społeczny Naprzód Polsko, Libertas, Prawica Rzeczypospolitej, Kongres Nowej Prawicy, KORWiN i Kukiz’15.

