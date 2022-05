W ostatnim czasie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zasłynął z kilku ostrych wypowiedzi rzuconych w stronę kolegów z koalicyjnej Solidarnej Polski. W wywiadzie dla tygodnika „Sieci” stwierdził, że PiS jest „bardzo zmęczony podjazdową wojną wewnętrzną” i w klubie „zwycięża przekonanie, że trzeba «odstrzelić» tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się”. Jeszcze wcześniej mówił, że nie wie, czy Solidarna Polska to prawa flanka, czy raczej „głupia flanka”.

Cymański odpowiada na słowa Terleckiego. „Nie mów matole co się dzieje w szkole”

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl o słowa Terleckiego był pytany poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.

– Słowa, słowa... Też czasami zdarzy mi się coś powiedzieć za dużo. Ale od tego są słowa, że się wycofam, złagodzę, przeproszę – mówił.

– Ale marszałek Terlecki się nie wycofuje i nie przeprasza – zauważył prowadzący Łukasz Rogojsz.

– Wie Pan, ale skóra twarda w polityce – ocenił Cymański, wymownie gładząc się po ręce. – My też czasami powiemy trochę za dużo, ale to nas nie podzieli – dodał.

Same słowa Terleckiego ocenił jednak krytycznie.

– Nie jestem z nich zadowolony. Uważam, ze te słowa były niepotrzebne, niedobre, czasami nieładne. Po co? Po co? Niech powie to prywatnie – wezwał poseł. – Nie mów matole, co się dzieje w szkole. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Matki nas tego uczyły od dziecka. I ta zasada dotyczy polityki też – stwierdził Cymański.

Polityk uważa, że ewentualne kłótnie wśród koalicjantów są prezentem dla opozycji. – Opozycja tylko na to liczy – podkreślił poseł Solidarnej Polski.

