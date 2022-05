„Nieprzyjazne działania”. Zacharowa zapowiada odwet na „anglosaskich mediach”

Zacharowa oznajmiła, że Kreml przygotowuje środki przeciwko „mediom anglosaskim”. Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych użyła w tym kontekście terminu, który – jak zauważa Reuters – tamtejsi urzędnicy często stosują w odniesieniu do świata anglojęzycznego.

Włoski plan pokojowy? „Fantazja”

Zacharowa odniosła się też do czteroetapowego planu pokojowego dla Ukrainy, który kilka dni temu włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zaprezentował sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi, a wcześniej propozycja została przekazana stronie ukraińskiej. Plan miałby obejmować zawieszenie broni, przyjęcie przez Ukrainę statusu państwa neutralnego, rozwiązanie sporów terytorialnych dotyczących Krymu i Donbasu a także nowy pakt na rzecz europejskiego bezpieczeństwa.

Rzeczniczka stwierdziła, że włoski plan to „fantazja”. – Nie można jedną ręką dostarczać Ukrainie broni, a drugą wymyślać planu pokojowego rozwiązania sytuacji – oznajmiła. We wtorek Kreml oświadczył, że nie widział propozycji, ale wyraził nadzieję, że otrzyma ją kanałami dyplomatycznymi. – Jeśli mają nadzieję, że Federacja Rosyjska wykorzysta jakikolwiek zachodni plan, to niewiele rozumieją – powiedziała Zacharowa.

Reakcja na słowa Zełenskiego

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wezwała też do „ignorowania oświadczeń prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o jego gotowości do spotkań tylko z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i omówienia jedynie zatrzymania konfliktu”. – Nie da się komentować tego, co codziennie wychodzi z Zełenskiego – stwierdziła. O gotowości do bezpośredniej rozmowy z rosyjskim przywódcą Zełenski mówił w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Davos. Zacharowa dodała też, że to „Kijów przerwał negocjacje mające na celu rozwiązanie sytuacji na Ukrainie i nie odpowiedział jeszcze na rosyjskie propozycje dotyczące projektu traktatu z 15 kwietnia”.

Zacharowa oskarża NATO i Stany Zjednoczone

Ponadto Zacharowa oskarżyła Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO o to, że wykorzystują wszelkie możliwe środki, aby przedłużyć konflikt na Ukrainie, czyniąc go „tak śmiertelnym, jak to tylko możliwe”. – Asortyment broni dostarczanej przez Zachód na Ukrainę stale się powiększa – dodała. Według Zacharowej „niekontrolowane” dostawy broni do Kijowa przez kraje NATO pomagają w zniszczeniu Ukrainy. – To nie jest pomoc. To po prostu współudział w zniszczeniu kraju zwanego Ukrainą – stwierdziła.







