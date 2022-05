Sędzia Juszczyszyn przeniesiony do innego wydziału. „Kolejna szykana stosowana przez prezesa Nawackiego”

Sędzia Paweł Juszczyszyn poinformował w rozmowie z Onetem, że o przeniesieniu go do innego wydziału sądu dowiedział się w środę rano. Według niego decyzję podjął prezes Maciej Nawacki bez wymaganej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. — Nie zapytał także, choć miał taki obowiązek, każdego z innych sędziów z Wydziału Cywilnego, czy któryś z nich nie chciałby dobrowolnie przejść do Wydziału Rodzinnego. Bo tylko w sytuacji, gdyby wszyscy odmówili dobrowolnej zmiany wydziału, można by przenieść któregoś z sędziów bez jego zgody — mówi prawnik w rozmowie z portalem.

Paweł Juszczyszyn przeniesiony. „Kolejna szykana”

Juszczyszyn, który ma 20-letnie doświadczenie w orzekaniu spraw cywilnych, twierdzi, że Wydział Cywilny nie ma wystarczającej obsady, wbrew temu co mówi Nawacki. — Uważam, że to jest kolejna szykana stosowana przez prezesa Nawackiego wobec mnie. Niestety, sądząc po dotychczasowym postępowaniu prezesa, mogłem się tego spodziewać – skomentował sprawę. Sędzia poinformował też, że Nawacki chce go wysłać na przymusowy urlop, który ma potrwać do lipca, uzasadniając to koniecznością wykorzystania zaległych dni wolnych.

Zawieszenie sędziego

Paweł Juszczyszyn jest od kilku lat skonfliktowany z władzą. Sprawa sięga 2019 r., kiedy sędzia domagał się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. 4 lutego ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków. Choć decyzję tę zmienił sąd w Bydgoszczy, wydając postanowienie zabezpieczające i pozwalając Juszczyszynowi wrócić do pracy, jego działania blokował przełożony – Maciej Nawacki. Sędzia został przywrócony do orzekania, gdy prezesowi olsztyńskiego Sądu Rejonowego skończyła się kadencja. Trwało to jednak zaledwie kilka godzin, bo Nawacki został wybrany na kolejną kadencję i znów odsunął Juszczyszyna. W poniedziałek 23 maja tego roku prezes Izby Dyscyplinarnej SN Adam Roch uchylił ostatecznie decyzję o zawieszeniu sędziego.

