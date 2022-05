Pierwsza tego typu wizyta Putina od początku wojny. „Będzie dumny...”

W środę 25 maja Władimir Putin odwiedził rosyjskich żołnierzy, którzy zostali ranni w czasie prowadzenia ofensywy na niepodległą Ukrainę. Prezydent Federacji Rosyjskiej zdecydował się na taki krok po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji. Kreml poinformował, że Władimir Putin wizytował wojskowy szpital w Moskwie. Z kolei The Telegraph przytacza jedno zdanie, które prezydent Rosji wypowiedział do żołnierza. Władimir Putin zwrócił się do mężczyzny, mówiąc o jego synu.

– Będzie dumny ze swojego taty – powiedział prezydent Rosji, wpisując się w kłamliwą narrację Kremla, który utrzymuje, że na terytorium Ukrainy przeprowadza „operację specjalną”, a nie prowadzi – jak to jest w rzeczywistości – krwawą wojnę.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie prowadzą ofensywę, Ukraińcy kontratakują

We wtorek minęły trzy miesiące od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojsko podległe Władimirowi Putinowi atakuje zarówno cele militarne jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Zachodni analitycy komentują, że Rosji nie udało się dotychczas osiągnąć żadnego z wyznaczonych celów strategicznych, a jej wojska poniosły olbrzymie straty. Z informacji ukraińskich służb wynika, że w czasie trwania inwazji zostało „zlikwidowanych” ponad 29 tys. rosyjskich żołnierzy.

Ukraińcy dzielnie się bronią, a w regionie Charkowa przeprowadzają skuteczne kontrataki. Niestety, w poniedziałek 25 maja media obiegła informacja, że okupanci przejęli kontrolę nad trzema kolejnymi miastami w obwodzie donieckim. Największym z nich jest Switłodarsk, który przed wybuchem wojny liczył ok. 11 tys. mieszkańców.