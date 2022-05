Andrzej Duda wspomina słowa Lecha Kaczyńskiego. „Nie byłoby tej wojny…”

Głównym tematem wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy dla TVP Info była tocząca się na Ukrainie wojna. – Wojny, by nie było, gdyby w 2008-2009 roku posłuchano prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wojny, by nie było gdyby posłuchano jego wystąpienia w Tbilisi w 2008 roku, wojny, by nie było, gdyby rozpoczęto plan przyjęcia do członkostwa w NATO, tak jak domagał się tego prezydent Lech Kaczyński, dla m.in. właśnie Ukrainy i Gruzji. Nie byłoby tej wojny, bo pewnie dzisiaj Ukraina byłaby w NATO i zaatakowanie Ukrainy oznaczałoby zaatakowanie państwa NATO, czego Rosja by nie zrobiła – powiedział prezydent w programie „Gość Wiadomości”.

Andrzej Duda: Świat popełnił całą masę błędów

W dalszej części wypowiedzi Andrzej Duda wrócił do wydarzeń sprzed lat, kiedy doszło do tzw. aneksji Krymu. – Gdyby świat w 2014 roku zareagował w sposób bardziej zdecydowany, gdyby nie udawał, że dał się zwieść mówieniu, że to nie jest bezpośrednia agresja Rosji, tylko jacyś separatyści i zielone ludziki, to pewnie tej wojny, by nie było, ale niestety świat popełnił całą masę błędów i jest najwyższy czas, żeby z tych błędów się otrząsnąć – kontynuował prezydent.

W czasie wywiadu został również poruszony temat dotyczący nakładania na Rosję sankcji, które Andrzej Duda określił mianem „miecza obosiecznego”.

– Trzeba sobie zadać pytanie, czy większym kłopotem jest nałożyć sankcje, czy większym kłopotem jest być w stanie wojny i prowadzić wojnę, ryzykować zniszczenie własnego kraju, śmierć swoich ludzi, itd. Oczywiście odpowiedź jest jasna, więc ci, którzy mają jakieś wątpliwości co do sankcji, to po prostu naiwnie nie wierzą, że wojna może ich dotknąć, a tak naprawdę może – podsumował Andrzej Duda.

