Ursula von der Leyen planuje złożyć wizytę w Polsce. Losy KPO są przesądzone?

Od kilku dni pojawiają się spekulacje, że Krajowy Plan Obudowy Polski zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską w środę 1 czerwca. Z kolei Rada Europejska ma zatwierdzić KPO w lipcu, co otworzy polskiemu rządowi złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy środków z programu. Jednocześnie rząd ma przedstawić realizację tzw. „kamieni milowych”. Wśród nich ma być m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeśli harmonogram się sprawdzi, Komisja Europejska będzie miała dwa miesiące na przesłanie pierwszych środków na polskie konto.

W pierwszej połowie maja rzecznik rządu poinformował, że zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. – Doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść „kamieni milowych” w KPO. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO – przekazał wówczas Piotr Müller.

Ursula von der Leyen planuje wizytę w Polsce. Jest warunek

W środę 25 maja rzeczniczka Komisji Europejskiej opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała o planach Ursuli von der Leyen. „Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy (KPO)" – poinformowała na Twitterze Dana Spinant.

Czytaj też:

„Moim zdaniem Bruksela...” Janusz Kowalski skomentował doniesienia o odblokowaniu KPO