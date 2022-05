„Nie mówimy Arabi tylko Arabowie”. Wiceminister wytknął posłance błąd

Trwa dwudniowe posiedzenie Sejmu. W czwartek obrady rozpoczęły się od pytań w sprawach bieżących. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej poruszyła kwestię „wysokich cen benzyny i oleju napędowego oraz rekordowych zysków Orlenu”.

Wzburzona Lubnauer: Dlaczego łupicie Polaków?

– Saudi Aramco, któremu chcecie sprzedać część rafinerii Lotos jest wyceniona na 2,3 biliona dolarów. W związku z tym nawet po fuzji nowy Orlen będzie mniej więcej jedną setną i to jest zagrożenie, a nie jakakolwiek szansa, z punktu widzenia Orlenu, zysków ale również bezpieczeństwa energetycznego Polaków, bo Arabi bardzo chętnie współpracują z Rosją – powiedziała posłanka.

Lubauer stwierdziła, że „każdy kto teraz jedzie na stację benzynową, przeżywa chwile grozy”. – W momencie, gdy tankuje bak benzyny za 300-400 zł, gdy cena litra benzyny to jest 7,3 zł, a litra oleju napędowego 7,5-7,6 zł, to zdajemy sobie sprawę, że te ogromne w tej chwili zysku Orlenu – w zeszłym roku to było ponad 11 mld, a w tym w pierwszym kwartale to ponad 3 mld, oznaczają jedno: że Polakom bardzo głęboko sięga się do kieszeni – stwierdziła posłanka KO. – Jest państwa firma, za chwilę ma być jeszcze większy moloch, a jednocześnie łupi Polaków, powiedzmy śmiało. A równocześnie myślicie o tym, żeby sprzedać MOL-owi, czyli częściowo Rosjanom. (...) Dlaczego łupicie Polaków? – pytała Lubnauer.

Małecki: Nie mówimy Arabi tylko Arabowie

Z odpowiedzią pospieszył wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. – Dużo do prostowania jest po wypowiedzi poseł Lubnauer – oznajmił. – Zacznę od tego, że nie mówimy Arabi tylko Arabowie – powiedział.

Wiceminister przekonywał, że „Orlen tam, gdzie tylko może, w obowiązujących kontraktach, nie kupuje rosyjskiej ropy”. – Wynik Orlenu, który pani przywołała też jest nieprawdziwy. (...) Orlen osiągnął wynik 2 845 000 000 zł. Wiem, że pani się śmieje, ale mówimy o finansach, więc prosiłbym żeby być precyzyjnym. Tak się składa, że to jest tyle, ile Orlen osiągnął przez osiem lat rządu PO-PSL łącznie – powiedział Małecki.

Oskarżenia o „wprowadzanie w błąd”

Wiceminister zarzucił Lubnauer, że „z mównicy wprowadza wszystkich w błąd”. – Albo pani się kompletnie na tym nie zna, albo pani perfidnie mówi nieprawdę – stwierdził. – Atakujecie fuzję Orlenu, Lotosu i PGNiG, gdy budujemy silny koncern, i nie chcecie dostrzec tego, że dzisiaj Orlen osiąga zyski dzięki temu, że ma zdywersyfikowane źródła przychodu – tłumaczył Malecki. Zapewniał też, że „marża dla kierowców jest minimalna”, a „ceny paliw zależą od globalnych czynników”. Apelował też, by opozycja „przestała obciążać działaniami Putina własny rząd”.

Małecki podkreślał też, że współpraca Orlenu z Saudi Aramco „wypycha z Polski rosyjską ropę”. – Być może dlatego z taką złością do tego pani poseł podchodzi – oświadczył wiceminister.

