Kowalski niespodziewanie wywołał posłankę Lewicy. Czarzasty: Nie wiem, czy pan jej pomógł

Trwa dwudniowe posiedzenie Sejmu. W czwartek posłowie wysłuchali na wniosek Koalicji Obywatelskiej informacji bieżącej w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z inwestycjami kolejowymi oraz towarzyszącej temu przedsięwzięciu groźbie wywłaszczeń w kilku województwach. Posłowie opozycji podnosili szereg zastrzeżeń dotyczących budowy CPK.

Były wiceszef MAP broni spółki CPK

W pewnej chwili na mównicę sejmową wszedł poseł Solidarnej Polski i były wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Janusz Kowalski. – Z racji pewnego doświadczenia, bo miałem wielki zaszczyt nadzorować spółkę CPK jako wiceminister aktywów państwowych. W tym czasie został wybrany strategiczny doradca Incheon International i to bardzo dobrze. Mogę zapewnić opozycję drogą, że proces był absolutnie profesjonalny i transparentny – oświadczył Kowalski.

Były wiceszef MAP przekonywał, że jego ocena prezesa zarządu spółki CPK Mikołaja Wilda jest „jak najwyższa”. – Chciałbym jednak aby opozycja potrafiła wyjąć spod sporu politycznego realizację ważnych geopolitycznych, infrastrukturalnych inwestycji dla Rzeczpospolitej. Nie regionalnych, ale dużych, geopolitycznych – zaznaczył. Kowalski przypominał, że opozycja krytykowała Baltic Pipe oraz krytykowała i wstrzymywała przekop Mierzei Wiślanej.

Kowalski: Paulina Matysiak jest znakomitą orędowniczką kolei

Poseł Solidarnej Polski zwrócił się do posłów Lewicy, „bo Platforma Obywatelska jest niemerytoryczna”, by wysłuchali wyjaśnień władz CPK.. Nieoczekiwanie wywołał też do tablicy posłankę Lewicy Paulinę Matysiak. – Pani Paulina Matysiak jest znakomitą orędowniczką kolei. Spotkajcie się z zarządem, z Mikołajem Wildem. Wszystkie tematy będą wyjaśnione – stwierdził Kowalski.

– Nie wiem, czy pan pomógł pani posłance Paulinie Matysiak. Zwykle dawała sobie radę sama – skwitował słowa posła prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj też:

Burzliwa debata w Sejmie. Projekt Andrzeja Dudy zyska aprobatę posłów?