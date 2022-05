Ustawa o SN. Posłowie zadecydowali o losie Izby Dyscyplinarnej

W czwartek po godzinie 19:40 posłowie głosowali nad poprawkami do projektu ustawy nowelizującej przepisy o Sądzie Najwyższym, a później o całości projektu. Głosami 231 do 208 projekt przyjęto. 13 posłów wstrzymało się od głosu. – Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw – ogłosiła krótko po odczytaniu wyników prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Zmianami w wymiarze sprawiedliwości posłowie zajmowali się m.in. w środę 25 maja. Zaprezentowano wówczas sprawozdanie sejmowej komisji o przedstawionym przez prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz poselskim projekcie ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów. To właśnie od przyjęcia tych zmian – w szczególności od likwidacji Izby Dyscyplinarnej – zależy uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską i dostarczenie polskiej gospodarce miliardów euro z Unii Europejskiej.

Według prezydenckiego projektu w miejsce Izby Dyscyplinarnej miałaby powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie miała inną formułę działania. – Teraz sędziowie będą traktowani w równy sposób. Izba ta będzie składała się z 11 sędziów, którzy będą w ramach jednego pensum działać tutaj i w innej izbie. Wybór nastąpi w ramach losowania i nie będzie można się od tego zwolnić. Tylko prezesi izb będą z tego zwolnieni. Sędziowie będą wybierani na okres 5 lat – wyjaśniał sam Andrzej Duda na osobnej konferencji.

W ostatniej chwili do projektu dodane zostały poprawki PiS, które wykreśliły większość zmian wprowadzonych przez stojące w opozycji do prezydenta stronnictwo Zbigniewa Ziobry. Przywrócono wykreśloną wcześniej z projektu możliwość tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń (choć jego forma została uproszczona). Wykreślona została też propozycja wpisania do ustawy preambuły podkreślającej nadrzędną rolę Konstytucji RP, którą zgłosili w ubiegłym tygodniu posłowie Solidarnej Polski. Kwestie te były przedmiotem największego sporu między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy.

