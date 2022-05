Tomasz Lis w sondażu prezydenckim? Szef instytutu badawczego komentuje

Trwająca od ponad trzech miesięcy wojna w Ukrainie wpływa na życie tysięcy ludzi. Polscy politycy wielokrotnie odnoszą się do sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Czy słowa, działania i postawy parlamentarzystów przekładają się na zmiany preferencji politycznych Polaków?

– Ukraina nie ma substancjalnego wpływu na podziały, preferencje. To nie jest tak, że nagle wyborcy opozycji zapałali miłością do PiS, a wyborcy PiS zapałali miłością do polityków opozycji. Jeżeli moglibyśmy mówić o jakiejś zmianie, to istotnym elementem wydaje się być pozycja Andrzeja Dudy. Ostatnie miesiące konfliktu za naszą wschodnią granicą i aktywność prezydenta sprawiły, że jego postrzeganie się zmieniło. Jeśli pytamy Polaków o to, jak oceniają Andrzeja Dudę, to okazuje się, że pozytywne oceny przekraczają granicę średnią badań – mówi Marcin Duma prezes Instytutu IBRIS.