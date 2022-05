Rozejm w obozie władzy. „Gdyby traktować poważnie opowieści Ziobry, to właśnie wywiesił białą flagę”

Po długich negocjacjach w czwartek wieczorem Sejm uchwalił w końcu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającą likwidację Izby Dyscyplinarnej, którą TSUE uznał za nielegalną. Ma to sprawić, że Komisja Europejska zaakceptuje złożony przez Polskę ponad rok temu Krajowy Plan Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Za projektem opowiedziało się 231 posłów PiS, Solidarnej Polski, Kukiz'15, dwóch niezależnych oraz dwóch przedstawicieli koła Polskie Sprawy. Przeciw zagłosowało 208 parlamentarzystów opozycji, a 13 osób wstrzymało się od głosu (konfederaci i jeden poseł niezrzeszony).

– Jeśli z tego powodu Unia Europejska uruchomi środki z Krajowego Planu Odbudowy to będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, bo Polska dramatycznie ich potrzebuje, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie i napływie uchodźców do naszego kraju. Te środki pomogą nam utrzymać wzrost gospodarczy, bo będzie szalenie istotne w sytuacji narastającej inflacji. I to jest najlepsza wiadomość – komentuje uchwalenie ustawy prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.