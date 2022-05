Ujawniono złowieszczy plan Rosji. Jest orientacyjna data

Prezydent Rosji oskarża Ukrainę o „sabotowanie” procesu negocjacyjnego pomiędzy dwoma krajami. Słowa Władimira Putina padły podczas rozmowy, którą odbył z kanclerzem Austrii. Karl Nehammer przekazał, że prezydent Rosji jest „gotowy do dyskusji o wymianie więźniów z Ukrainą”.

Jednocześnie austriacki polityk poinformował, że celem odbycia rozmowy z Putinem było ustalenie, czy można znaleźć potencjalne „rozwiązania humanitarne” na Ukrainie. Portal Sky News, który przytacza tę wypowiedź, nie sprecyzował jednak, jakie konkretne działania były rozważane. Karl Nehammer zaznaczył, że przeprowadzenie rozmowy z Putinem było ważne, aby skonfrontować prezydenta Rosji z „realiami toczącej się na Ukrainie wojny”.

Wojna na Ukrainie. Zacięte walki w kraju

Na terytorium zaatakowanego kraju toczą się zacięte walki. Ministerstwo Obrony Ukrainy przekazało, że żołnierze walczą o utrzymanie kontroli nad częściami miasta Łyman w obwodzie donieckim. Resort zaprzeczył wcześniejszym twierdzeniom prorosyjskich separatystów, że zdobyli kluczowe miasto w obwodzie. Wcześniej przedstawiciele z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej podali, że ustanowili nad nim pełną kontrolę.

Jak informuje Meduza, w Moskwie miały się odnowić „nadzieje”, że Rosja może wygrać wojnę, wyniszczając Ukrainę. Administracja Władimira Putina ma sądzić, że może odnieść zwycięstwo „na pełną skalę do końca roku” – podaje wspomniane źródło. Informacje te miały potwierdzić dwa źródła zbliżone do Kremla i jedno bezpośrednio do administracji Władimira Putina.







