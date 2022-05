Czarzasty: Mam naprawdę odruch wymiotny, jak patrzę na mizianie się z Rosją

Czarzasty w programie „Salon Polityczny Trójki” pytany był o ocenę działań niemieckiej lewicy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Znane jest stanowisko Lewicy w tej sprawie. My jesteśmy partią socjaldemokratyczną w rodzinie partii socjaldemokratycznych. Uważamy, że to co robi w tej sprawie SPD z kanclerzem Scholzem jest skandaliczne – stwierdził jasno.

– Tam jest mała zmiana stanowiska, do tego namawiamy, było zresztą prezydium Partii Europejskich Socjalistów w Polsce, specjalnie zawieźliśmy koleżanki i kolegów na granicę, pokazaliśmy co się dzieje w Przemyślu. Zrobiło to na nich horrendalne wrażenie – przekonywał Czarzasty. – Przesłanie mamy takie: przestańcie się wygłupiać. Absolutnie sankcje są potrzebne, powinny być wprowadzane, wszyscy powinniście natychmiast pomagać Ukrainie – dodawał.

Szef Nowej Lewicy nie daje się nabrać na „przesłanie pokoju” kanclerza Scholza i prezydenta Macrona. – Nie powinno być zgody na pokój, kiedy jeden kraj drugiemu zabiera połowę terytorium – stwierdził. – Macron mówi: oddajmy cześć terytorium. To niech Macron odda kawałek terytorium Francji Rosji. Ciekawe co Francuzi wtedy o nim pomyślą – rzucił.

Czarzasty: Mam odruch wymiotny

– Mam naprawdę odruch wymiotny jak patrzę na takie mizianie się z Rosją i z Putinem w tej sprawie – podkreślał Włodzimierz Czarzasty. Zapewniał, że polska lewica nieustannie apeluje do zachodnich partnerów o opamiętanie w sprawie Ukrainy. – Robimy to bez przerwy, młotkujemy bez przerwy. Wydaje mi się, że zmianę stanowiska Niemiec choćby w części zawdzięcza nam Ukraina – mówił.

