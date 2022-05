Senat błyskawicznie zacznie prace nad ustawą o Izbie Dyscyplinarnej. Kiedy posiedzenie?

Pod koniec ubiegłego tygodnia posłowie głosowali nad projektem ustawy, który nowelizuje przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Głosami 231 posłów do 208 projekt przyjęto. 13 polityków wstrzymało się od głosu. – Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw – ogłosiła krótko po odczytaniu wyników prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Kiedy Senat zacznie prace?

Jak się okazuje, wyższa izba polskiego parlamentu zajmie się dalszym procedowaniem wspomnianego projektu na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się w środę 1 czerwca.

„Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki) likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego (SN). Sędziowie orzekający w niej będą mogli przejść do innej izby lub w stan spoczynku. Zostanie utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród sędziów SN zostaną wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierze na 5-letnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Będą się mogli odwołać do niej sędziowie ukarani przez Izbę Dyscyplinarną lub ci, którym uchylono immunitety” – czytamy w krótkim komunikacie na stronie internetowej Senatu.

„Nowela wprowadza też test bezstronności i niezawisłości sędziego, co ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności będą mogli złożyć strona lub uczestnik postępowania” – podano dalej.

Czytaj też:

Wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Sejm podjął decyzję