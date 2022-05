Prezydent Duda spotkał się z prezydentem Egiptu. „Nowa era stosunków”

– Moja obecność w Kairze to pierwsza wizyta prezydenta od 1992 r. Wierzę w to, że rozpoczyna ona nową erę wzajemnych stosunków – mówił prezydent Duda w Kairze. – Cieszę się, że władze egipskie wspierają polską misję archeologiczną. Wielka przeszłość Egiptu jest skarbem dla światowej kultury – podkreślał.

Polski polityk ujawnił, że z prezydentem Egiptu polska delegacja rozmawiała m. in. na temat rozwoju współpracy gospodarczej, militarnej czy rolniczej. Ważnym zagadnieniem poruszanym przez dyplomatów obu krajów była też potencjalna możliwość eksportu polskiej żywności.

Prezydenci Polski i Egiptu odbyli też rozmowę „w cztery oczy”. Trwała ona aż godzinę, a po niej podpisano umowę o międzyrządowej współpracy. Andrzej Duda podczas wizyty zaznaczał też kilka razy, że reprezentuje interesy nie tylko naszego kraju, ale ma też ważny przekaz od rządzącego krajem Wołodymyra Zełenskiego.

- Rosja narusza dziś wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Trzeba pokojowymi metodami doprowadzić do zakończenia tego konfliktu, ale muszą być one wypracowane z udziałem Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie w Polsce i w naszej części Europy, aby do jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego doszło bez aprobaty i udziału Ukrainy – podkreślał Duda.

– Mam nadzieję, że dzięki tej wizycie stosunki polsko-egipskie będą się rozwijać w wielu sektorach – mówił Andrzej Duda w polskiej ambasadzie w Kairze w niedzielę. Prezydent dziękował Polonii za to, że Polska w Egipcie jest znana i lubiana. Andrzej Duda poinformował też, że podczas swojej ostatniej wizyty na Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił go, aby w rozmowie z prezydentem Egiptu „poruszył kilka ważnych dla Ukrainy tematów”.

