Jasny przekaz Komisji Europejskiej ws. zmian w Polsce. „Pozytywny krok”

26 maja Sejm zajmował się zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Politycy zdecydowali się przyjąć nowelizację projektu, który zakładał m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Po tej decyzji ustawa trafi do Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wyższa błyskawicznie przystąpi do prac nad przepisami. Jest to o tyle ważne, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest jednym z kamieni milowych dotyczących zatwierdzenia przez KE polskiego KPO.

O działania polskich polityków rzeczniczkę Komisji Europejskiej zapytała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Dana Spinant stwierdziła w oświadczeniu, że „ruch na rzecz reformy systemu dyscyplinarnego sędziów jest pozytywny”. KE podkreśliła, że w dalszym ciągu sprawa jest monitorowana, bo nie doszło jeszcze do ostatecznego przyjęcia przepisów.

Komisja Europejska o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

„Liczy się zakres i treść ustawy, która zostanie ostatecznie uchwalona przez polski parlament” – podkreśliła Spinant. Rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej zaznaczyła także, że „niezbędne jest, aby przepisy te były zgodne z prawem wspólnotowym i rozwiązywały kwestie podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

W związku działaniami polskiego Sejmu do naszego kraju ma przylecieć Ursula von der Leyen. Wizyta ma odbyć się 2 czerwca pod warunkiem, że do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy. Następnie 17 czerwca KPO zostanie zatwierdzony przez Radę UE.

