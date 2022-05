Rafał Trzaskowski odejdzie ze stołecznego ratusza? Zastanawiające słowa polityka PO

W rozmowie z „Super Expressem” Rafał Trzaskowski przyznał, że praca w stołecznym ratuszu to jego pasja, ale od wyników najbliższych wyborów parlamentarnych zależy przyszłość całego kraju. Polityk zdradził, że byłby skłonny ponownie starać się o posadę posła tylko jeśli miałoby to się przyczynić do wypracowania szerszego porozumienia opozycji.

- Przede mną poważna decyzja, czy powinienem wystartować w wyborach parlamentarnych czy samorządowych.Trudno będzie mówić o równych, uczciwych wyborach samorządowych, a potem prezydenckich, jeśli nie wygramy parlamentarnych. Trzeba powiedzieć wyraźnie: Jarosław Kaczyński musi przegrać wybory parlamentarne, żeby Polacy mogli w sposób wolny i uczciwy wybrać swojego prezydenta - podkreślał.

Trzaskowski o zjednoczeniu opozycji

Polityk Platformy Obywatelskiej przychylił się także do propozycji Donalda Tuska, aby opozycja utworzyła w wyborach parlamentarnych jeden blok. - Kluczem do porozumienia jest wypracowanie wspólnych pomysłów na najważniejsze wyzwania stojące przed krajem, współpraca wszystkich środowisk demokratycznych, a także ograniczenie osobistych ambicji - tłumaczył.

Zdaniem prezydenta Warszawy najważniejsze zadania, przed którymi stanęłaby opozycja po ewentualnym przejęciu władzy w Polsce to poranie się z problemami edukacji, służby zdrowia, a także drożyzną. Ważne są też relacje Polski z partnerami z UE i NATO, a także praworządność. To wszystko jednoczy opozycję - zapewnił.

