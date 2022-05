Poseł uznał, że spektakl „obraża pamięć” Lecha Kaczyńskiego. Sztuka została zdjęta z afisza

„Ale z naszymi umarłymi” w reżyserii Marcina Libera powstała na podstawie powieści Jacka Dehnela, w adaptacji Michała Kmiecika. Sam teatr zapowiada na swojej stronie internetowej sztukę jako „groteskową komedię grozy o pierwszej zombie apokalipsie w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej”. „3 marca w Cikowicach pod Bochnią dochodzi do dewastacji cmentarza. Z trzech grobów znikają ciała. 4 marca w Internecie pojawia się nagranie, na którym widać bardzo dziwnie zachowującego się mężczyznę. Filmik wkrótce robi viralowe zasięgi. 5 marca pojawiają się informacje o kolejnych zniszczonych grobach w całej Polsce. Władze stanowczo twierdzą, że nie mamy do czynienia z epidemią. A z całą pewnością nie jest to epidemia zombie. Jednak zarówno mężczyzna z viralowego filmiku, jak i inni pacjenci przewożeni do Szpitala Specjalnego w Bochni od dawna nie żyją”... – brzmi opis spektaklu.

Poseł Gosek: Spektaklobraża pamięć o zmarłych w katastrofie smoleńskiej

Premiera odbyła się 2 kwietnia. Jednak głośno zrobiło się o niej, jak przypomina „Gazeta Wyborcza”, gdy poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek podniósł, że spektakl „w prostej linii godzi i obraża uczucia wiernych i pamięć o zmarłych w katastrofie smoleńskiej”, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polityk powoływał się m.in. na artykuł w tygodniu „Do Rzeczy”, w którym stwierdzono, że „Lech i Maria Kaczyńscy zostali przedstawieni jako żywe trupy, które wychodzą z krypty na Wawelu”. Gosek oświadczył we wpisie na Facebooku, że „będzie prosił” marszałka świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, „żeby podjął działania w kierunku odwołania dyrektora kieleckiego teatru”.

Sztuka zdjęta z afisza

„Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę, że spektakl nie był na afiszu w maju i kwietniu, ale przedstawienia były zaplanowane na czerwiec, jednak zostały odwołane. „GW” zapytała dyrektora placówki o powody zdjęcia sztuki. – Proszę spytać o to dwóch czołowych recenzentów teatralnych w województwie świętokrzyskim, wiceminister sportu Annę Krupkę i wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka – powiedział w rozmowie z gazetą Michał Kotański. Dopytywany, czy były z ich strony naciski w sprawie odwołania sztuki, odesłał po komentarz do wymienionych wiceministrów.

Wawrzyk odniósł się do sprawy krótko. „Nie zamierzam komentować czyiś fobii” – przekazał „Wyborczej”. W podobny sposób wypowiedziała się Krupka.

We wcześniejszej wypowiedzi dyrektor teatru nie kryl zdziwienia całym zamieszaniem. – W spektaklu nie ma sceny z parą prezydencką na Wawelu i nie rozumiem intencji posła Mariusza Goska, który sugeruje, że jest inaczej. Takie wykorzystanie przez posła Goska nazwiska śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki może świadczyć o jego braku szacunku dla pary prezydenckiej – stwierdził Kotański w kwietniu.

Kiedy następne przedstawienia? Dyrektor odsyła do wiceministrów

Według repertuaru, który jest dostępny na stronie teatru, najbliższy spektakl „Ale z naszymi umarłymi” zaplanowano na 2 lipa. Z kolei dyrektor, pytany o kolejne przedstawienia, kieruje do wiceministrów. – Może zabrzmi to absurdalnie, ale odsyłam w tej sprawie do ministrów sportu i spraw zagranicznych, wygląda na to, że ostatnimi czasy oboje stali się wielkimi miłośnikami sztuk performatywnych – powiedział.

Czytaj też:

Konflikt w partii Ziobry. Dwóch polityków wykluczonych tuż przed Wielkanocą