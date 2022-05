Odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Wiceszef MON uchylił rąbka tajemnicy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński już od dawna zapowiadał, że będzie chciał zająć się sprawami partii i ustąpić z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Jak mówił Joannie Miziołek jeden z polityków PiS, odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu ma na celu skonsolidowanie partii przed wyborami. – Prezes ma zmobilizować struktury do wytężonej, ciężkiej pracy – przekazał anonimowo polityk.

Wcześniejsze zapowiedzi wskazywały na to, że Jarosław Kaczyński zrezygnuje z pełnienia tej funkcji na przełomie 2021 i 2022 roku, jednak obecność prezesa PiS w rządzie wydłużyła się. O to, kiedy decyzja ma być podjęta, został zapytany wiceminister MON, Marcin Ociepa.

– To jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, rozumiem, że on ją ogłosi. Ja nie będę informował o zmianach w rządzie. Konkretna data nie pada. Ale kontekstowo można spodziewać się, że będzie to czerwiec – zdradził w wywiadzie dla Gazeta.pl wiceminister obrony narodowej. Marcin Ociepa ocenił, że Jarosław Kaczyński wykonał ciężką polityczną pracę w rządzie (przygotowując ustawę o obronie ojczyzny).

Wielkimi krokami zbliża się konwencja PiS. – Sam prezes Kaczyński zapowiedział, że teraz, po reformie struktury wewnętrznej w partii, w wyniku której mamy 94 organizacje regionalne, okręgowe, będzie chciał każdy z tych nowych okręgów odwiedzić – zapowiedział wicerzecznik partii, Jarosław Fogiel.

Jarosław Kaczyński wzbogacił się dzięki obecności w rządzie

W piątek opublikowano oświadczenia majątkowe posłów za 2021 rok. Zainteresowanie mediów wzbudził m.in. majątek prezesa partii rządzącej. Jarosław Kaczyński, który zasiada w ławach sejmowych nieprzerwanie od 25 lat (wcześniej pełnił mandat poselski w latach 1991-1993, ale po klęsce wyborczej jego pierwszego ugrupowania Porozumienie Centrum znalazł się – jak się okazało na cztery lata – poza parlamentem) zarobił w ubiegłym roku więcej niż w roku 2020. Stało się tak dzięki obecności w rządzie. W 2021 roku na stanowisku wicepremiera i szefa komitetu ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński zarobił 208,5 tys. zł.

