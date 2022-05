Siergiej Ławrow poleci do Turcji. Tematem korytarze eksportowe

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu poinformował opinię publiczna o spodziewanej wizycie swojego rosyjskiego odpowiednika. Uzgodniono, że Siergiej Ławrow przyleci z wojskową delegację 8 czerwca. W imieniu swojego kraju będzie negocjował ze stroną rosyjską utworzenie korytarza eksportowego na Morzu Czarnym, przez który transportowano by zboże z okupowanej Ukrainy.

W rozmowie z rządową agencją Anadolu Cavusoglu korytarz dla statków z żywnością nazwał „humanitarnym”. W poniedziałek 30 maja prezydent Erdogan poinformował prezydenta Zełenskiego o swoich planach. Podkreślał, że Ankara uważa za wyjątkowo ważne podjęcie wysiłków w celu wznowienia eksportu płodów rolnych z Ukrainy.

W ubiegły piątek Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosjanie blokują blisko połowę ukraińskiego zboża gotowego do wysłania w świat. Podał liczbę 22 milionów ton, które gotowe są do wyruszenia na południe przez Morze Czarne i Morze Azowskie.

Turcja chce odegrać ważną rolę w procesie pokojowym

– Marzymy o tym, żeby ta wojna między Rosją i Ukrainą skończyła się w pokojowy sposób tak szybko jak to możliwe, ale wydaje się, że w ostatnich dniach sytuacja rozwija się w negatywny sposób. W poniedziałek odbędę rozmowy telefoniczne z obydwoma prezydentami: Rosji i Ukrainy. Będziemy namawiać obie strony do korzystania z kanałów dialogu i dyplomacji – mówił ostatnio prezydent Erdogan w rozmowie z tureckimi dziennikarzami przed powrotem z wyprawy do Azerbejdżanu.

Erdogan i jego mediacje między Rosją i Ukrainą

Poniedziałkowe rozmowy nastąpią po około miesięcznej przerwie w kontaktach telefonicznych między prezydentem Turcji a przywódcami Rosji i Ukrainy. Recep Tayip Erdogan ostatnio rozmawiał z Władimirem Putinem 26 i 28 kwietnia. Wołodymyr Zełenski i prezydent Turcji rozmawiali z kolei 24 kwietnia. Turecki przywódca nie ukrywa, że zależy mu na doprowadzeniu do bezpośredniego kontaktu prezydentów Rosji i Ukrainy. Wcześniej aktywnie angażował się w mediacje.







