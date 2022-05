Marianna Schreiber z odezwą do „wszystkich partii opozycyjnych”: Wielu Waszych działaczy jest już po cichu u nas

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno przy okazji jej udziału w programie „Top Model”. Żona ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera szybko odpadła z show, ale nie daje o sobie zapomnieć. Postawiła na karierę aktywistki, a w końcu ogłosiła, że zakłada własną partię „Mam dość”. Na początku maja ogłosiła nawet zarys programu. Wśród postulatów znalazły się m.in. prostsze i niższe podatki, proeuropejskość, prawa dla społeczności LGBT, świeckie państwo, naprawa ochrony zdrowia i edukacji, prawa kobiet, oraz inwestycje w OZE i elektrownie atomowe. Działaczka nie wyklucza też startu w wyborach parlamentarnych.

Coraz śmielej wyrażane aspiracje polityczne sprawiły, że partia Schreiber została ostatnio nawet ujęta w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Ugrupowanie zajęło przedostatnie miejsce z poparciem na poziomie 2,07 proc., i wyprzedziło Porozumienie Jarosława Gowina.

Marianna Schreiber zakłada partię

Łukasz Schreiber nie komentuje aktywności żony. Zapytany przez Roberta Mazurka w RMF FM, czy wystartuje z list PiS-u czy z list partii żony, odparł: „Niech pan nie żartuje”. Politycy opozycji też nie traktują aktywności Marianny Schreiber na poważnie. – Ma pan jeszcze jakiś poważny temat do poruszenia? – odparł na początku kwietnia lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski dotyczące nowego ugrupowania. – Nie obserwuje pani Schreiber więc nie za bardzo umiem sformować jakąś mądrą myśl w tej sprawie – powiedział wicemarszałek Sejmu w programie „Tłit”.

Odezwa do opozycji: Napiszę to wyraźnie!

Teraz Schreiber przypomniała wypowiedź Czarzastego i pytała na Twitterze, kim on jest. „Przykro z powodu takich słów, bo pragnę wesprzeć opozycję” – oznajmiła. Niespełna kilka godzin później Schreiber zamieściła odezwę „do wszystkich PARTII OPOZYCYJNYCH (pisownia oryginalna – red.)”. „NAPISZĘ TO WYRAŹNIE! Stoimy po stronie opozycyjnej i chcemy ją wesprzeć” – oświadczyła. „Szydzicie z naszych działań. I nie mówcie potem, że nasze głosy pójdą na PiS – bo to tylko Wasza wola, że nas poniżacie. Wielu Waszych działaczy jest już po cichu u nas” – napisała liderka „Mam dość”.

twitterCzytaj też:

Marianna Schreiber żonglowała piłką przed siedzibą PiS. Co chciała przekazać?