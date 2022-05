Tusk odszedł z Europejskiej Partii Ludowej. „Wkracza do piekła polskiej polityki”

We wtorek w Rotterdamie odbył się kongres Europejskiej Partii Ludowej, na którym wybrano nowego przewodniczącego. Pierwotnie kongres miał odbyć się w listopadzie, ale ze względu na rezygnację Donalda Tuska, przyspieszono obrady.

– Już za wami tęsknie, drodzy przyjaciele. Chciałbym wszystkim podziękować. Nie mówię do widzenia. Wrócę tu w nowej roli tak szybko, jak wygram wybory w Polsce. Zrobię to również dla was. Do zobaczenia i powodzenia – powiedział Tusk podczas pożegnalnego wystąpienia.

Nowym szefem EPL został dotychczasowy lider tej frakcji w europarlamencie, niemiecki polityk z ramienia CDU Manfred Weber. – Obiecuję, że będę ciężko pracował. Bardzo dziękuję za wasze zaufanie – powiedział do zebranych.

Nowy szef EPL. Podziękowania i gratulacje

Webber podziękował Donaldowi Tuskowi za pełnioną funkcję. „Wojownik o wolność, odnoszący sukcesy lider partii i premier, przewodniczący Rady Europejskiej, a następnie przewodniczący naszego EPL. Jesteś wielkim Europejczykiem, polskim patriotą i wspaniałym przyjacielem. Europejczycy wiele ci zawdzięczają” – napisał później na Twitterze.

Również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył Donaldowi Tuskowi podziękowania za prowadzenie EPL, a Manfredowi Weberowi gratulacje. „To był czas pełen wyzwań, a my wciąż pozostajemy kluczową siłą polityczną w UE. Gratulacje i powodzenia dla nowego przewodniczącego – przed Tobą ważna, odpowiedzialna misja” – wskazał.

Wielu członków EPL, polityków innych frakcji i działaczy składało Donaldowi Tuskowi podziękowania za dotychczasową działalność na arenie UE. Wśród nich znalazła się również Swiatłana Cichanouska. „Będzie nam go brakowało w roli przewodniczącego EPL. Donald zawsze umieszczał Białoruś na agendzie i był wielkim zwolennikiem nas w EPL i na całym świecie” – podkreśliła na Twitterze.

„Piekło polskiej polityki”

Europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski ocenił, że Donald Tusk żegna wygodną funkcję i „wybrał piekło krajowej polityki w ramach odpowiedzialności za kraj”.

– Tusk pozostaje autorytetem. Nie wiem, co zamierza robić po wygranych wyborach oprócz tego, że chyba chce być przez jakiś czas premierem zwycięskiego rządu, natomiast to wcale nie wyczerpuje jego możliwości, bo zbudował sobie taki autorytet międzynarodowy, że będzie wybierał – mówił w TVN24.

