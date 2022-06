Senat zajmie się kluczowym projektem. Losy polskiego KPO są przesądzone?

W czwartek 26 maja Sejm przyjął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który likwiduje Izbę Dyscyplinarną. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Senatu politycy przystąpią do dalszych prac legislacyjnych. Z harmonogramu, który został opublikowany na stronie wyższej izby polskiego parlamentu, wynika, że posiedzenie rozpocznie się o godz. 16:00.

Izba Dyscyplinarna do likwidacji? Rozpoczynają się prace Senatu

„Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki) likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego (SN). Sędziowie orzekający w niej będą mogli przejść do innej izby lub w stan spoczynku. Zostanie utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród sędziów SN zostaną wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierze na 5-letnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Będą się mogli odwołać do niej sędziowie ukarani przez Izbę Dyscyplinarną lub ci, którym uchylono immunitety” – czytamy w krótkim komunikacie na stronie internetowej Senatu.

„Nowela wprowadza też test bezstronności i niezawisłości sędziego, co ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności będą mogli złożyć strona lub uczestnik postępowania” – podano dalej.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z elementów, który miał otworzyć Polsce drogę do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. W czwartek 2 czerwca Polskę odwiedzi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

