Rzecznik rządu uderzył w Janusza Korwin-Mikkego. Zareagował Krzysztof Bosak

Twitterowe konto zajmujące się przedstawianiem map rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamieściło animację pokazującą zmiany w kontroli terytorium Rosji na Ukrainie od początku maja do końca miesiąca. Zareagował na to jeden z internautów, który wkleił podobną grafikę. Ta jednak skupiała się na okolicach Siewierskiego Dońca i skupiła się na zmianach, które nastąpiły między 56 i 96 dniem wojny na Ukrainie.

Wojna Rosja – Ukraina. Kontrowersyjny wpis Janusza Korwin-Mikkego

Do wpisu internauty odniósł się Janusz Korwin-Mikke. „Podziwialiśmy Ukrainę za heroizm, czas podziwiać i Rosję. Ukraińcy otrzymali masę pomocy: chwalą się, że mają tyle ‘Harpoonów’, że mogą 5 razy zatopić całą Flotę Czarnomorską, tyle ‘Javelinów’, że mogą rozwalić 10 tysięcy rosyjskich czołgów – a Rosja jeszcze się ostatkiem sił broni” – napisał polityk.

Do tych słów odniósł się Marcin Gortat. „Pan ma chorą głowę” – stwierdził były koszykarz. Zareagował również rzecznik rządu. Jak długo ten Pan będzie członkiem koła parlamentarnego Konfederacja? Jest jakaś granica, której przekroczenie Was w ogóle ruszy?” – skomentował Piotr Mueller, oznaczając Artura Dziambora, Krzysztofa Bosaka i Jakuba Kuleszę.

Wojna na Ukrainie. Krzysztof Bosak broni kolegę z Konfederacji

Na wpis zareagował drugi z wymienionych. „Myślę, że tkwisz głęboko we wojennym wzmożeniu, w jakie popadł rząd i dlatego nie zrozumiałeś komunikatu. Przecież w tym wpisie Janusz Korwin-Mikke kpi z zafałszowania obrazu sytuacji, a nie chwali Rosję. Problem, na który zwraca uwagę to, że uwierzyliście we własną propagandę. Źle to wróży Polsce” – zaznaczył Bosak.







Korwin-Mikke od momentu wybuchu wojny na Ukrainie regularnie publikuje kontrowersyjne tezy, którymi nie zgadzają się nawet niektórzy członkowie jego partii. Wypowiedzi posła Konfederacji cytowała rosyjska propaganda.

