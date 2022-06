Dzień Dziecka w Pałacu Prezydenckim. Odznaczono małych bohaterów

„Marcin, Maksymilian, Filip i Dominik zostali dziś wyróżnieni przez Parę Prezydencką za właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia. Gratulujemy, jesteście przykładem dla innych!” – poinformował oficjalny profil twitterowy Kancelarii Prezydenta, dołączając hasztag #BezpieczneWakacje.

Prezydent Andrzej Duda nagrodził 10-letniego Marcina za to, że ten wezwał strażaków do płonącej przyczepy kempingowej, dzięki czemu ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki. Z kolei 11-letni Maksymilian uratował kobietę z hipotermii, okrywając ją kocem termicznym, o który poprosił jednego z kierowców. Utrzymywał też z wyziębioną kontakt do czasu przyjazdu pogotowia.

Filip pomimo młodego wieku był w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku samochodowym. 11-latek zastosował umiejętności, których nauczył się w harcerstwie. 15-letni Dominik prawdopodobnie uratował mieszkańców swojej kamienicy, kiedy zadzwonił pod numer alarmowy 112, ostrzegając o ulatniającym się gazie. Wezwane na miejsce służby zabezpieczyły wyciek.

Prezydent wykorzystał ceremonię, by wszystkim zebranym przypomnieć o numerze alarmowym i wskazać jako przykład czterech odznaczonych chłopców. – Pod nr 112 można zadzwonić zawsze, gdy dzieje się coś, co uważacie za niebezpieczeństwo – wypadek, pożar. Musicie przede wszystkim powiedzieć co i gdzie się dzieje – zaznaczał.

W uroczystości wzięły też udział dzieci z Ukrainy, którym polska młodzież odśpiewała piosenkę „Ty druha we mnie masz”. Grupa kadetów z Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie zaprezentowała też pokaz wyszkolenia sportowo-obronnego.

twitterCzytaj też:

Mieli zaplanowany ślub marzeń na Cyprze. Wszystko legło w gruzach z powodu biura podróży