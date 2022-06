Mateusz Morawiecki z wizytą na Ukrainie. Porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. „Żebyśmy nie obudzili się zdziwieni”

W środę na Ukrainie obecna była polska delegacja, w skład które weszli m.in. Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin oraz Michał Dworczyk. Polski premier otworzył w Borodziance i Buczy miasteczka kontenerowe dla ponad tysiąca osób. Szef Kancelarii Premiera podkreślił w mediach społecznościowych, że w obwodzie kijowskim miasteczka dadzą schronienie 5 tys. mieszkańcom, a w całej Ukrainie – 20 tys. osób.

W Borodziance odbyła się konferencja prasowa, w której oprócz polskich polityków uczestniczył minister rozwoju społeczności lokalnych Ukrainy. Ołeksij Czernyszow podkreślił, że miasteczko modułowe pomieści tutaj 352 osoby, które straciły własne domy w wyniku rosyjskiej inwazji. Zaznaczył, że w Borodziance zniszczono ponad 20 budynków wielopiętrowych. Ukraiński polityk przypomniał, że Morawiecki wcześniej otworzył miasteczko we Lwowie.

Polska delegacja na Ukrainie. Mateusz Morawiecki o Rosji

Szef polskiego rządu podkreślił z kolei, że „barbarzyńcy z Rosji zniszczyli normalne życie” mieszkańców, a „idylla zamieniła się w piekło”. – Ukraina walczy o przywrócenie pokoju tutaj i w całej Europie. Dziś żyjemy w cieniu bestialskiego ataku Rosji. Dziś Rosja testuje swoje laboratorium zła. Sprawdzają Zachód i cały wolny świat to jakiego punktu można się posunąć – mówił Morawiecki.







Raport Wojna na Ukrainie

Premier przypomniał, że „Hitler się nie zatrzymał”. – Europa i UE nie mogą obudzić się zdziwione, że Władimir Putin i Kreml idą dalej – zaznaczył Morawiecki. Polski polityk odnosząc się do 6. pakietu sankcji mówił, że potrzebne jest uderzenie gospodarcze, aby prezydent Rosji „nie był w stanie finansować swojej okrutnej i barbarzyńskiej wojny”. – Musimy tak przebudować porządek polityczny, żeby Rosja więcej swoim tzw. ruskim mirem nie zagrażała pokojowi innych krajów – podsumował.

Szef rządu: Polska została poproszona o pomoc w wywozie zboża

Morawiecki w pytaniach odniósł się do tematu nr 2 na posiedzeniu Rady Europejskiej, którym po wojnie na Ukrainie jest kwestia wywozu zboża z tego kraju. – Polska została poproszona o pomoc w wywozie zboża z Ukrainy. Otrzymujemy z tego tytułu środki z Unii Europejskiej, by zwiększyć przepustowość i poprawić infrastrukturę, która umożliwi wywóz towarów z Ukrainy na Bliski Wschód, do Afryki i innych państw – zakończył. Polska ma stać się hubem gospodarczym dla Ukrainy.

