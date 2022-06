Senatorowie poprawiają kluczową ustawę. Poprawki zgłosił też PiS

Senatorowie PiS zgłosili dwie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zaapelował do opozycji, która chce „naprawić” projekt, by ograniczyła się do poprawek legislacyjnych.