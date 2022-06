Europoseł PO został wybrany na prestiżowe stanowisko w europejskiej partii

Europejska Partia Ludowa zorganizowała we wtorek w Rotterdamie kongres. Początkowo miał się odbyć w listopadzie, ale został przyśpieszony ze względu na decyzję Donalda Tuska o powrocie do polskiej polityki. Jedną z pierwszych decyzji było wybranie nowego szefa EPL. Został nim Manfred Weber, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Z kolei w środę wybierano sekretarza generalnego oraz wiceprzewodniczących Europejskiej Partii Ludowej. O stanowisko ubiegało się 11 osób. Z Polski był to europoseł PO Andrzej Halicki. Pozostali chętni to Esther de Lange z Holandii, Marija Gabriel z Bułgarii, Esteban Gonzalez Pons z Hiszpanii, Johannes Hahn z Austrii, David McAllister z Niemiec, Siegfried Muresan z Rumunii, Petteri Orpo z Finlandii, Franck Proust z Francji, Dubravka Suica z Chorwacji oraz Antonio Tajani z Włoch.

Andrzej Halicki wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

Halicki poinformował w mediach społecznościowych, że został wybrany na tę funkcję. „Właśnie zostałem wybrany wiceprzewodniczącym EPL. Bardzo dziękuję za wsparcie i głosy! Działamy!” – napisał polityk Platformy Obywatelskiej. Po ogłoszeniu decyzji na ręce Halickiego posypały się gratulacje od kolegów z partii i z Koalicji Obywatelskiej.

Oprócz Halickiego na funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej wybrano de Lange, Gabriel, Ponsa, Hahna, McAllistera, Muresan, Orpo, Suicę i Tajaniego. Nominacji na stanowisko nie uzyskał jedynie Proust. Na skarbnika EPL wybrano z kolei Paulo Rangela z Portugalii, a sekretarzem generalnym został Tanasis Bakolas z Grecji.

