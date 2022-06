Wyjątkowe życzenia od Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej na Dzień Dziecka. „Czułość i dobro pokonają zło i ciemne siły”

Z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia Dziecka, Agata Kornhauser-Duda wystosowała specjalny apel do ukraińskich dzieci, które trafiły do Polski. „Wiem, że jesteście bardzo dzielne. Mam nadzieję, że czas waszego pobytu w naszym kraju będzie dla was dobrym czasem, że nawiążecie nowe przyjaźnie i będziecie czuły się tutaj jak u siebie” - stwierdziła Pierwsza Dama.

Żona Andrzeja Dudy podziękowała również polskim dzieciom za „sympatię i pomoc, jaką okazują swoim ukraińskim rówieśnikom”. „To bardzo ważne, żebyśmy umieli dzielić się z innymi sercem i życzliwością” - oceniła.

Dzień Dziecka. Życzenia od Ołeny Zełenskiej

Specjalny list z okazji Dnia Dziecka przygotowała także Ołena Zełenska. „Dzieci zawsze i wszędzie są takie same – pragną miłości i bezpieczeństwa, chcą bawić się i cieszyć. Nie powinny doświadczać wojny, strzelaniny, chować się w schronach. Każdy ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa. Każdy ma prawo do domu, szkoły i przyjaciół” - podkreśliła Pierwsza Dama Ukrainy.

„Wiem, że te słowa przeczytają polscy uczniowie. Pewnie w waszych klasach macie ukraińskich kolegów. Proszę, zaprzyjaźnijcie się z nimi. Bardzo potrzebują waszego ciepłą i wsparcia. To czułość i dobro pokonają zło i ciemne siły” - dodała

Ołena Zełenska wspomniała także o bohaterskim psie Patronie, który pomaga Ukraińcom w odnajdowaniu min oraz kotce Soni. „Kiedy wywoziliśmy za granicę w bezpieczne miejsca dzieci z sierocińca w Kramatorsku, mała kotka Sonia też ruszyła z nimi w drogę. Jak prawdziwy przyjaciel pomagała dzieciom przezwyciężyć strach i stres. Sonia, tak jak Patron, niesie dzieciom ratunek — przed smutkiem, rozpaczą i samotnością” – opisywała.

Czytaj też:

Gwiazdy świętują Dzień Dziecka. Zobaczcie, jak wyglądały w dzieciństwie