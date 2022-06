Pieniądze z KPO popłyną do Polski? Ważna wizyta Ursuli von der Leyen

W czwartek 2 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzi Polskę. Centrum Informacyjne Rządu opublikowało program prasowy wydarzenia. O godz. 15:30 Mateusz Morawiecki powita Ursulę von der Leyen. Po pięciu minutach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpocznie się spotkanie między politykami.

Ursula von der Leyen w Polsce. Plan wizyty

Na godz. 16:00 zaplanowano spotkanie premiera Morawieckiego, przewodniczącej KE von der Leyen z Andrzejem Dudą. Niemal półtorej godziny później prezydent, premier oraz szefowa Komisji Europejskiej będą uczestniczyć w konferencji prasowej, na której podsumują przebieg spotkania.

KE pozytywnie zaopiniowała polski KPO

Dzień przed wizytą Ursuli von der Leyen w Polsce, unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni przekazał, że Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. – W środę 1 czerwca rozmawialiśmy na temat polskiego KPO. Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się 2 czerwca do Warszawy na oficjalną prezentację, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy – poinformował podczas konferencji prasowej unijny komisarz ds. gospodarki. Przeciw opowiedziało się dwóch komisarzy.

KE zaznaczyła, że akceptacja KPO nie oznacza natychmiastowej wypłaty tych środków. Paolo Gentiloni podkreślił, że polski KPO zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, a przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte.

Czytaj też:

Andrzej Duda o zmianach w ustawie o SN. „Trzeba to było przeciąć”