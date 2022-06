Żukowska oburzona słowami posła KO: To sobie róbcie jedną listę z KonfedeRosją

W czwartek gościem „Porannej rozmowy w RMF FM” był poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz. Polityk był pytany między innymi o wspólną listę opozycji na wybory parlamentarne, czego chce Donald Tusk. – Na razie, z tego co wygląda, PSL i Szymon Hołownia woleliby iść sami. Ma to też swoje zalety. I podobno w wyliczeniach wyborczych wygląda to lepiej niż jedna lista – wskazał poseł KO. Dopytywany o liczbę list, która miałaby powstać, Poncyljusz stwierdził, że „Konfederacja to jest trochę inne zagadnienie”. – Oni chyba z resztą mają w tej chwili potężne problemy. Tam już chyba trzy czy cztery frakcje się pojawiły – mówił i podkreślał, że „nie do końca wie, czego oni chcą po wyborach”. – Wydaje mi się, że Konfederacja jest dość otwarta na różne scenariusze koalicyjne – ironizował polityk.

Robert Mazurek chciał uzyskać potwierdzenie, że opozycja nie chce współpracy z Konfederacją, choć ta nieraz głosuje tak, jak KO. – Na jednych listach to by było przeciwskuteczne. Po wyborach to jest trochę inna sytuacja, bo jednak arytmetyka decyduje, czy możemy wziąć odpowiedzialność za Polskę – mówił. – Jeśli Konfederacja chce iść na ucztę ludożerców, gdzie sami będą głównym daniem w koalicji z PiS, to proszę bardzo. To ich wybór – stwierdził. Podkreślił też, że „na pewno Koalicja Obywatelska nie ma ochoty zjeść Konfederacji”.

Paweł Poncyjlusz: Bliżej mi do Korwina niż do niektórych postulatów partii Razem

Dziennikarz dopytywał posła o to, czy wyobraża sobie powyborczą koalicję Koalicji Obywatelskiej między innymi z Konfederacją. – Różne scenariusze sobie wyobrażam, również takie. Pamiętam jak był kryzys przy okazji wyborów kopertowych, gdzie z Konfederacją całkiem dobrze się rozmawiało na przykład w porównaniu do rozmów z Lewicą. Nie chcę powiedzieć w imieniu całej Koalicji Obywatelskiej. Mnie na pewno z Korwinem czy wolnościowcami jest bliżej, niż z niektórymi postulatami skrajnej lewicy, ale to jest moje osobiste zdanie – powiedział Poncyljusz. – Na pewno dużo bliżej mi do Korwina niż do niektórych postulatów partii Razem. Ale jak pan mi powie zaraz, że Korwin wychwala Putina to tu jest absolutnie daleko, już dalej nie można – podkreślił.

Zukowska oburzona: To sobie róbcie jedną listę z KonfedeRosją

Na wypowiedź Poncyljusza o Januszu Korwinie-Mikke z oburzeniem zareagowała na Twitterze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Czucie jakiejkolwiek więzi z człowiekiem, który popiera «lekką pedofilię», twierdzi że «zawsze się trochę gwałci» oraz programowo kwestionuje wszystkie zbrodnie Rosjan w Ukrainie, który jest przeciwko UE, który uważa kobiety za upośledzone intelektualnie – Nie no. Jednak dziwi” – napisała.

W innym wpisie Żukowska zwróciła się bezpośrednio do Koalicji Obywatelskiej. „Sorry, @K_Obywatelska, ale jak wiceszefowi waszego klubu jest bliżej do ruskiego agenta wpływu, seksisty, homofoba, mizogina, wielbiciela broni i kary śmierci oraz antydemokraty, niż do typowych postulatów socjaldemokracji, to sobie róbcie jedną listę z KonfedeRosją ” – oświadczyła.

