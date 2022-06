Żart o Finlandii i życzenia szybkiej dymisji. Niecodzienny przebieg rozmowy z wiceministrem

3 czerwca jest setnym dniem wojny na Ukrainie. Paweł Jabłoński przyznał, że Polska od dłuższego czasu nie łudzi się, że konflikt może się szybko skończyć. – Widzimy, jaką taktykę przyjęła Rosja. W momencie, kiedy nie może wygrać wojny, będzie ją kontynuowała w sposób niszczycielski, polegający na tym, aby łamać morale Ukraińców – mówił wiceszef MSZ.

Wojna na Ukrainie. Paweł Jabłoński o setnym dniu konfliktu

Wiceminister spraw zagranicznych stwierdził, że Ukraina ma szanse na militarne zwycięstwo. Jabłoński zaznaczył, że stanie się tak zwłaszcza wtedy, gdy dalej będzie wspierana przez Polskę, państwa zachodnie i NATO. – To wsparcie musi być realne, a nie tylko deklaracjami. Musi przekładać się na realne dostawy sprzętu dla Ukrainy – wyjaśniał Jabłoński.

Wiceszef polskiej dyplomacji został zapytany o postawę Turcji, która obecnie blokuje rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję i Finlandię. Zdaniem Jabłońskiego ostatecznie do tego nie dojdzie, chociaż Ankara będzie stawiała warunki. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli przyjąć i Finlandię i Szwecję. Nawet jeśli oni nie są w NATO, to i tak współpracujemy – przekonywał.

Szwecja i Finlandia w NATO. „Ja mówiłem o 0,7”

– Panie ministrze, Finlandia w Polsce jest bardzo dobrze znana – rzucił prowadzący rozmowę Robert Mazurek. – My znamy Finlandię, można powiedzieć, w kwestiach bezpieczeństwa od jeszcze lepszej strony – zareagował Jabłoński. – Aa, ja mówiłem o 0,7 – zażartował dziennikarz.

Humorystyczny akcent miało również zakończenie rozmowy. Mazurek zapytał Jabłońskiego, co aktualnie czyta. – W tej chwili, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo czasu, żeby czytać cokolwiek poza sprawami zawodowymi, niestety. Nie brzmi to najlepiej. Może w sezonie letnim – tłumaczył się wiceszef MSZ. – Życzę w takim razie szybkiej dymisji. No cóż… – skomentował prowadzący rozmowę.

