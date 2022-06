Timmermans przemawiał na konwencji Lewicy. „Jesteście dla świata przykładem”

Poza konwencją PiS, na której pojawili się najważniejsi politycy rządzącej partii, w sobotę odbyła się również konwencja Lewicy. W wydarzeniu pod hasłem „Europa równych szans” wzięli udział zarówno polscy, jak i unijni politycy – wśród nich komisarz Unii Europejskiej do spraw równości Helena Dalli i wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Uczestników konwencji powitali współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. – Europa równych szans to Europa również dla Ukrainy, która powinna stać się członkiem Unii Europejskiej. To nie budzi w Polsce żadnych wątpliwości i chciałbym, żeby nie budziło też wątpliwości w Europie – mówił Czarzasty.

Timmermans: Powinniście być z siebie dumni. Niech żyje Polska!

Przemówienie wygłosił również Frans Timmermans. – Polska jest przykładem wolności, równości i solidarności. Przyjęliście uchodźców z Ukrainy z otwartymi sercami. Powinniście być z siebie dumni. Niech żyje Polska! Niech żyje Europa! – mówił. Jak dodał, „świat patrzy na Polskę z podziwem przez te sto dni wojny na Ukrainie”.

– Wielu ludzi myślało, że Polska jest nieprzyjazna dla obcokrajowców, nie lubi pokazywać solidarności międzynarodowej. A teraz Polska pokazała, że to jest kłamstwo, przez ostatnie sto dni pokazaliście coś zupełnie innego. Apeluję teraz do was w sposób bardzo mocny – trzymajcie się tego – mówił dalej wiceszef KE.

Kwaśniewski: Lewica była adwokatem Ukrainy w zbliżeniu do UE

Na konwencji pojawił się też Aleksander Kwańskiewski, który w swoim przemówieniu przypominał, że Polska weszła do UE i NATO „dzięki determinacji lewicy”. – Lewica była adwokatem Ukrainy w zbliżeniu do Unii Europejskiej. Dziś Ukraina potrzebuje naszej wręcz nadaktywności – mówił były prezydent. – Jak byśmy się dziś czuli, gdyby Polska dzięki determinacji Lewicy nie weszła w struktury UE i NATO? Wiedzieliśmy, że bycie w UE to demokracja. Gdzie byśmy byli, gdyby wtedy Polska nie wsiadła do tego europejskiego pociągu? – dodawał.

– Wybory 4 czerwca 1989 to było marzenie, że Polska może pójść droga demokratyczną. Przez 30 lat polska Lewica nigdy nie zawiodła demokracji. Lewica ją wzmocniła dając Polsce Konstytucję – stwierdził Kwaśniewski.

Z kolei komisarz Unii Europejskiej do spraw równości Helena Dalli otworzyła jeden z paneli dyskusyjnych. – Chcemy Europy możliwości i równości dla wszystkich. Unia Europejska zrobiła postęp, ale jeszcze wiele musi zostać zrobione w kierunku zmiany. To pozostanie w centrum naszych działań – mówiła. – Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od człowieczeństwa. Nienawiść do mniejszości niszczy nasze wspólnoty, czyni je słabszymi – ostrzegała.

Konferencja zakończyła się podpisaniem „Deklaracji Wrocławskiej – Europa Równych Szans” w której zawarto obietnice pomocy Ukrainie, zmian na rzecz klimatu i równości.

