Przyszłość premiera Wielkiej Brytanii pod znakiem zapytania? Będzie głosowanie nad wotum zaufania

Graham Brady, przewodniczący Komitetu 1922, parlamentarnej frakcji brytyjskiej Partii Konserwatywnej, potwierdził w poniedziałek rano w komunikacie prasowym, że otrzymał 54 wnioski o wotum zaufania, co stanowi 15 proc. torysów w parlamencie, ws. przeprowadzenia wotum zaufania dla Borisa Johnsona – poinformowało politico.eu. Jeśli brytyjski premier przegrałby głosowanie, to zostałby usunięty ze stanowiska i wyłoniono by jego następcę.

Głosowanie ma odbyć się między godziną 18 a 20 czasu londyńskiego. Posłowie torysów zdecydują czy poprzeć swojego lidera. Brady podkreślił, że w niedziele powiadomił Johnsona o osiągnięciu progu potrzebnego do przeprowadzenia wotum zaufania. – Zgodziliśmy się, że głosowanie powinno odbyć się tak szybko, jak tylko będzie to możliwe – przyznał.

