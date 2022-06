Mateusz Morawiecki: Władimir Putin poległ już na wielu odcinkach

W Lublinie rozpoczął się w poniedziałek 6 czerwca dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza. Po powitaniu w ramach oficjalnego otwarcia głos zabrał Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że spotkanie odbywa się w cieniu wojny. – Jej brutalność i okrucieństwo Rosji, pokazała nam, jak ważna jest współpraca państw flanki wschodniej NATO oraz UE i jednocześnie uświadomiła nam, że nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy – powiedział premier.

– Zaczęliśmy używać także określenie Międzymorze, aby lepiej oddać charakter tego obszaru Europy, o którym mówimy, o który się troszczymy – kontynuował Morawiecki. Szef rządu przyznał, że „Polska była nazywana przez bardzo wysokich urzędników Unii Europejskiej lokomotywą wzrostu gospodarczego UE”. Dodał, że takim napędem może stać się cała Europa środkowo-wschodnia razem z Ukrainą.

Wojna na Ukrainie. Mateusz Morawiecki o przyjęciu uchodźców

Morawiecki podziękował „wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego i podkarpackiego, które przyjęły na siebie największą falę uchodźców od II wojny światowej”. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego, zamojskiego, chełmskiego, tomaszowskiego i tych, które leżą już nieco dalej od granicy – wykonaliście państwo wspaniałą i przepiękną pracę – podkreślił polityk.

– Władimir Putin już poległ na wielu odcinkach. Zawiodły jego nadzieje na szybkie, błyskawiczne pokonanie Ukrainy i rozbicie jedności wolnego świata – mówił Morawiecki. Premier ostrzegł również przed „aktywnością ruskich trolli”. Przebijają się one do mainstreamu i do oficjalnej narracji niektórych partii. Bądźmy czujni, bo zbyt bliskie jest to, co piszą niektórzy posłowie w swoich mediach społecznościowych, do tego, co inspirują ruskie trolle – powiedział szef rządu, nie podając szczegółów.

Czytaj też:

Polacy wskazali, kto był najlepszym premierem. Dwóch polityków zostawia konkurencję w tyle