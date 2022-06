Kolejne święto państwowe. Czy będzie dniem wolnym od pracy?

Narodowy Dzień Powstań Śląskich to święto, które ustanowione zostanie na cześć uczestników trzech zrywów ludności z terenów dzisiejszego Górnego Śląska. Dzień upamiętniający tych, którzy „wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej” obchodzony będzie 20 czerwca.

– Pan prezydent pojedzie we wtorek na Śląsk. Poświęci tę wizytę pamięci o powstaniach śląskich. Chodzi przede wszystkim o podpisanie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich – zapowiedział szef gabinetu prezydenta, Paweł Szrot.

Pierwsze Powstanie Śląskie wybuchło w sierpniu 2019 roku i zostało stłumione przez Niemców. Do drugiego doszło zaledwie rok później, bo w sierpniu 1920 roku. Tym razem Ślązakom udało się dopiąć swego i doprowadzić do rozwiązania niemieckiej policji oraz ukaraniu przywódców antypolskich ekscesów.

W marcu 1921 roku odbył się plebiscyt, w trakcie którego mieszkańcy Górnego Śląska mieli zdecydować, czy chcą przyłączenia swojego regionu do Niemiec czy do Polski. Do udziału w głosowaniu dopuszczono emigrantów z tych okolic. Poskutkowało to sprowadzeniem 182 tys. głosujących z Niemiec i 10 tys. z Polski, a frekwencja wyniosła 97 proc. głosów. Ostatecznie za przyłączeniem do Polski zagłosowało 40,3 proc. osób, a do naszego kraju przyłączone miały być jedynie powiaty pszczyński i rybnicki.

Taki podział Górnego Śląska uznano za niesprawiedliwy i stanowił on podstawę dla Trzeciego Powstania Śląskiego. Trwało ono od maja do lipca 1921 roku i wzięło w nim udział 60 tys. Polaków. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty, pod którego przywództwem opanowano niemal cały obszar, na którym głosowano za przyłączeniem do Polski.

Rada Ambasadorów po trzecim powstaniu podjęła decyzję o zmianie podziału Śląska. Ostatecznie do Polski przyłączono 11 tys. km kwadratowych zamieszkanych przez ponad 2 mln ludzi. Było to 29 proc. plebiscytowego terytorium i 46 proc. jego ludności. Po polskiej stronie znalazły się też 53 z 67 istniejących wówczas kopalni.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich będzie wolny od pracy?

Dziennikarze TVN postanowili zapytać w Kancelarii Prezydenta, czy dzień 20 czerwca będzie wolny od pracy. „Kwestia dni wolnych od pracy uregulowana jest kompleksowo w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich nie przewiduje zmian w tej ustawie, jak również w żaden inny sposób nie wskazuje na to, by dzień 20 czerwca miał być dniem wolnym od pracy” – usłyszeli w odpowiedzi. „Nie ma więc przesłanek do wnioskowania, iż ustanawiane święto państwowe miałoby być dniem wolnym od pracy” – dodawali urzędnicy kancelarii.

