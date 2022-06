Rosja i Turcja porozumiały się w sprawie zboża z Ukrainy. Kijów bez zaproszenia na rozmowy, obawia się podstępu

Ukraina jest jednym z największych eksporterów zbóż do Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Odpowiada za 12 proc. światowej produkcji pszenicy, 15 proc. produkcji kukurydzy, a także połowę globalnej produkcji oleju słonecznikowego.

Eksport zboża z Ukrainy. Rosja twierdzi, że nie ma nic przeciwko

Ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę, port w Odessie pozostaje zablokowany, a to główna trasa, przez którą przechodziła zdecydowana większość eksportu ukraińskiego zboża. Stąd obawy o możliwość wybuchu głodu w Północnej Afryce, jeśli eksport nie zostanie przywrócony.

Już kilka dni temu w wywiadzie dla państwowego kanału Rossija-1 Władimir Putin stwierdził, że „Moskwa nie przeszkadza w eksporcie zboża z Ukrainy”. Według Putina Ukraina może eksportować zboże m.in. przez port w Odessie. – Zagwarantujemy bezpieczeństwo podejść do tych portów, wpłynięcia obcych statków i ich ruchu na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym w dowolnym kierunku. Nie wykorzystamy sytuacji, aby rozpocząć jakiekolwiek ataki z morza – stwierdził rosyjski przywódca, domagając się jednocześnie od Ukraińców „odminowania portów” i „podniesienia statków, które zostały zatopione”

Turcja i Rosja porozumiały się ws. portu w Odessie.

W poniedziałek 6 czerwca, Bloomberg poinformował, że Turcja i Rosja wstępnie porozumiały się w sprawie odblokowania portu w Odessie. Turecki rząd miał zaoferować pomoc w rozminowaniu Morza Czarnego u wybrzeży Odessy i eskortowaniu statków ze zbożem.

Jak informują rosyjskie media, powołując się na wysokie źródło w MSZ, statki ze zbożem mają wypływać z Odessy w eskorcie statków tureckich. Już na wodach neutralnych mają do nich dołączać rosyjskiego okręty.

Taki plan miał być rzekomo uzgodniony z Turcją i Ukrainą. Rozmowy na temat planu ma w środę i w czwartek prowadzić w Ankarze szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. W rozmowach według rosyjskiego źródła mają też wziąć udział przedstawiciele ONZ.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że ani on, ani szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba nie zostali zaproszeni na spotkanie w Ankarze.

Ukraina sceptyczna

Ukraina jeszcze nie zatwierdziła planu, obawiając się, że usunięcie min otworzy Odessę na groźbę ewentualnego ataku ze strony Rosji.

„ Putin mówi, że nie użyje szlaków handlowych do ataku na Odessę. To ten sam Putin, który powiedział kanclerzowi Niemiec Scholzowi i prezydentowi Francji Macronowi, że nie zaatakuje Ukrainy – na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji na nasz kraj na pełną skalę ” – przypomniał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. „ Nie możemy ufać Putinowi, jego słowa są puste ” – dodał.

Do sprawy eksportu zboża w poniedziałek na konferencji prasowej odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że obecnie wypłynąć nie może już 22-25 milionów ton zboża, a do jesieni może to już być 75 milionów ton.

Zełenski przekazał, że kwestię gwarancji możliwości eksportu przez flotę kraju trzeciego omawia z Turcją i Wielką Brytanią. – Najmocniejszą gwarancją bezpiecznego przepływu zboża byłaby jednak ukraińska broń – powiedział dziennikarzom, podkreślając, że Ukraina jest gotowa na rozminowanie portów, ale potrzebuje nowoczesnej broni przeciwokrętowej jako gwarancji bezpieczeństwa.

