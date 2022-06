Zełenski jest przekonany, że z tej strony Rosja już nie zaatakuje. Powołał się na analityków

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej poinformował, że ryzyko kolejnego ataku na Ukrainę od strony Białorusi jest minimalne.

– Przygotowujemy się na wszelkie możliwe ryzyka inwazji, ale obecnie nasi analitycy i eksperci nie widzą żadnego realnego ryzyka drugiej inwazji z Białorusi – ocenił ukraiński prezydent.

Turcja i Rosja porozumiały się ws. portu w Odessie. Zełenski sceptyczny

W poniedziałek 6 czerwca, Bloomberg poinformował, że Turcja i Rosja wstępnie porozumiały się w sprawie odblokowania portu w Odessie. Turecki rząd miał zaoferować pomoc w rozminowaniu Morza Czarnego u wybrzeży Odessy i eskortowaniu statków ze zbożem. Rozmowy na temat planu ma w środę i w czwartek prowadzić w Ankarze szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

Do sprawy eksportu zboża w poniedziałek na konferencji prasowej odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że obecnie wypłynąć nie może już 22-25 milionów ton zboża, a do jesieni może to już być 75 milionów ton. Zełenski powiedział też, że ani on, ani szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba nie zostali zaproszeni na spotkanie w Ankarze.

Prezydent przekazał, że kwestię gwarancji możliwości eksportu przez flotę kraju trzeciego omawia z Turcją i Wielką Brytanią. – Najmocniejszą gwarancją bezpiecznego przepływu zboża byłaby jednak ukraińska broń – powiedział, podkreślając, że Ukraina jest gotowa na rozminowanie portów, ale potrzebuje nowoczesnej broni przeciwokrętowej jako gwarancji bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Rosjanie w Donbasie zaminowali ponad 31 tys. obiektów. Teraz sami próbują rozminować teren