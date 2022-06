„Znana z pomocy humanitarnej”. Tarczyński skrytykował Ochojską ws. dyskusji o chrześcijanach w Nigerii

Wniosek o zorganizowanie debaty złożyła grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Europoseł PiS – które należy do wspomnianej grupy – Kosma Złotowski alarmował przed poddaniem wniosku pod głosowanie, że liczba prześladowanych chrześcijan na całym świecie stale wzrasta. Obecnie jest ona szacowana na 360 mln osób, czyli 20 mln więcej niż dwa lata temu.

– To jest poważny problem. Wczoraj, podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele [w miejscowości Owo w Nigerii – red.] doszło do masakry, podczas której zostało zamordowanych co najmniej 50 osób. Jest to wystarczający powód, żeby tym tematem zajął się Parlament Europejski – tłumaczył Złotowski.

Morderstwa, gwałty i porwania

Jak wynika z raportu międzynarodowej organizacji Open Doors, Nigeria znajduje się na siódmym miejscu listy państw, gdzie wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani, padając ofiarą islamskich ekstremistów. Sytuacja pogarsza się od 2002 r., kiedy to powstała organizacja terrorystyczna Boko Haram, której celem jest przekształcenie Nigerii w kalifat.

Oprócz wspomnianej masakry w kościele, w ostatnich tygodniach światowe media obiegły również informacje o ukamienowaniu studentki w stanie Sokoto oraz egzekucji dwudziestu osób w stanie Borno, którym po skrępowaniu rąk poderżnięto gardła.

Eric Patterson, wiceprezes amerykańskiego Instytutu Wolności Religijnej ostrzega, że jeśli społeczność międzynarodowa nie zareaguje na czas, Nigeria może podzielić los Rwandy. Wiosną 1994 r. doszło tam do ludobójstwa, którego ofiarą padło od 800 tys. do 1 mln osób.

„Znana z pomocy humanitarnej…”

Europoseł PiS Dominik Tarczyński zwrócił uwagę, że wśród głosujących przeciwko zorganizowaniu debaty ws. tragedii nigeryjskich chrześcijan znalazła się reprezentantka Polski. Chodzi o Janinę Ochojską, założycielkę i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, od 2019 r. europosłankę z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

„Dzisiejsze głosowanie w sprawie naszego wniosku o debatę w sprawie prześladowań chrześcijan w Nigerii. Przeciw zagłosowała Janina Ochojska, znana z pomocy humanitarnej…” – napisał na Twitterze Tarczyński.

