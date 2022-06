Absurdalna rozmowa Marka Suskiego ws. KPO. „Miało nie być jakichś głupich postulatów”

Marek Suski cieszył z zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy przez Brukselę. Polityk PiS odniósł się do związanych z KPO kamieni milowych. Jednym z nich ma być podatek od posiadania samochód spalinowych. Polityk przekonywał na łamach RMF FM, że „premier to zdementował i są to wymysły opozycji”. Suski nie dowierzał, że wszystko zostało zapisane na piśmie i jest aneks.

Polityk PiS o „zagubionym planie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej”

– Rozumiem, że to wszystko wkrótce się stanie programem opozycji, odnaleziony, zagubiony plan przez Małgorzatę Kidawę-Błońską – ironizował Suski. Polityk PiS nie dał również wiary, że zapisy potwierdził minister Łukasz Schreiber, nad czym ubolewał. – Zobaczymy, jak będzie – podsumował. – Co pan chce oglądać? Dokumenty, które podpisaliście i nie wiecie, co podpisaliście? – zripostował prowadzący rozmowę.

Według Suskiego zapisy są „dalszym krokiem w likwidacji państwa polskiego”. Następnie poseł Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczył, że się pod czymś podpisał. Zaprzeczał również, że za tym głosował. – Owszem, za Krajowym Planem Odbudowy tak, ale nie że za żadnymi aneksami. W ogóle nikt nam nie przedstawiał jakiś tego rodzaju rzeczy – doprecyzował Suski.

Marek Suski o szczegółach KPO

Poseł PiS nie przejął się także wymogiem, według którego do 30 czerwca ma zostać powołany Komitet Monitorujący KPO. Zaznaczył, że o tym nie słyszał. – Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś sprawa najwyższej wagi, tym bardziej że miało nie być jakichś głupich postulatów, które związane byłyby z tym Krajowym Planem Odbudowy – powiedział.

Suski przekonywał też, że dążenie do podwyższenia wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z jego wprowadzeniem. – Ja nie mówię, ha ha ha, że myśmy oszukali. Zapisy miękkie, które mówią, że do czegoś będziemy dążyć… – skomentował polityk Prawa i Sprawiedliwości. Suski zaznaczał, że zapisy nie są obligatoryjne i „on nie będzie za tym głosować”.

Czytaj też:

Będzie nowy podatek od aut spalinowych. Zapłaci go większość Polaków