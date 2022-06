„Bez tego nie będzie żadnych wypłat”. Szefowa KE podała kluczowy dla Polski termin

We wtorek w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Głos zabrała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapewniała zgromadzonych europosłów, że pieniądze nie zostaną Polsce wypłacone, jeśli nie spełni uzgodnionych kamieni milowych.

Szefowa KE: Bez kamieni milowych, Polska nie otrzyma środków z KPO

– W ubiegłym tygodniu po roku negocjacji KE dała zielone światło dla polskiego KPO – mówiła szefowa Komisji Europejskiej. – Przyjęcie planu jest związane z jasnym zobowiązaniem Polski do zapewnienia praworządności – podkreśliła.

Von der Leyen przypomniała „kamienie milowe” dotyczące praworządności, które musi spełnić Polska, aby otrzymać środki.

– Po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna SN musi zostać rozwiązana i zastąpiona niezależnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem. To znaczy, że nowe ciało dyscyplinarne musi być znacząco różne od obecnego, aby było zgodne z wymogami TSUE – wymieniała szefowa KE. – Po drugie system odpowiedzialności dyscyplinarnej musi zostać zreformowany, to znaczy kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne muszą zostać usunięte. Na przykład zwrócenie się przez sędziego do TSUE to nie jest żadne wykroczenie. Także kwestionowanie statusu innego sędziego nie może być uznane za wykroczenie – dodała.

Jako trzeci punkt szefowa KE wymieniła to, że „wszyscy sędziowie, przeciwko którym dotychczasowa Izba Dyscyplinarna wydała swoje orzeczenia, powinni mieć prawo, żeby ich sprawy rozpatrzono na nowo” .

– T o są trzy kamienie milowe, które muszą zostać wypełnione, zanim dojdzie do wypłacenia jakichkolwiek środków – podkreśliła von der Leyen. – Chcę zapewnić, że nie wydamy absolutnie żadnych środków do momentu zrealizowania tych reform – dodała.

Przywrócenie sędziów do końca 2023 roku

Szefowa KE podkreślała, że plan wypłaty środków i kamienie milowe dotyczące praworządności są publiczne, a pierwsza płatność może zostać dokonana, „kiedy nowe przepisy wejdą w życie i spełnią te wymagania”.

– Poza tym Polska musi do końca 2023 wykazać, że wszyscy sędziowie, którzy zostali pozbawieni swoich funkcji niezgodnie z prawem, zostali przywróceni do pracy. Jeśli to nie nastąpi, nie będzie żadnych wypłat – podkreśliła szefowa KE.

Jak jednak przyznała, wypełnienie kamieni milowych nie kończy kwestii praworządności w Polsce.

– Kiedy ten postęp zostanie osiągnięty, to jeszcze nie będzie jeszcze koniec kwestii praworządności w Polsce – oceniła von der Leyen. – Przyjęcie KPO dla Polski nie wstrzymuje żadnej procedury, żadnego postępowania dotyczącego praworządności w Polsce. Będziemy kontynuować te postępowania o naruszenie praworządności i nie zawahamy się rozpocząć kolejnych, jeśli będzie taka potrzeba – zapewniła szefowa KE.

Stwierdziła też, że orzeczenie TSUE dotyczące systemu dyscyplinującego sędziów pozostaje wiążące i KE „nadal będzie egzekwowała decyzję sądu i będzie nakładała dzienne kary, aż do momentu, kiedy rząd nie zastosuje się do tych orzeczeń” .

